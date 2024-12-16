Дженнифер Лопес показала модный зимний образ с короткой шубой и джинсами (фото)

Даже на шопинг Дженнифер Лопес отправляется при полном параде, не забівая о дорогих аксессуарах за тысячи долларов. Например, о сумке Hermès Birkin

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась по Лос-Анджелесу в образе, который подойдет для зимы не только в Калифорнии, но и в регионах с более холодным климатом, пишет Page Six.

Папарацци сфотографировали звезду, когда она шла в местную студию звукозаписи. При этом любительница дорогих брендов традиционно выглядела роскошно. Она надела расклешенные джинсы в стиле печворк, черную водолазку и укороченную шубу с длинным мехом. Образ завершала пара черных туфель на каблуке.

Джей Ло собрала волосы в небрежную прическу, а глаза спрятала за солнцезащитными очками. В руках у нее была черная сумка Hermès Birkin.

Днем ранее ее заметили во время шопинга в Беверли-Хиллз. Даже для будничного похода по магазинам она выбрала кружевной жакет Dior и джинсы True Religion с низкой посадкой. Дженнифер прогуливалась по Saks Fifth Avenue в сопровождении охранника и личного шоппера. Звезда вышла из магазина без каких-либо пакетов с покупками, но была в хорошем настроении, улыбаясь фотографам.

Артистка активно готовится к праздникам. Рождество она планирует провести в кругу детей и самых близких родственников. В августе этого года певица подала на развод со своим четвертым мужем Беном Аффлеком. Заявление поступило в суд в день второй годовщины их свадьбы.

В свою очередь Аффлек все больше времени проводит со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер, матерью его троих детей. Он купил дом в том же районе, где она живет, а на День благодарения экс-пара вместе волонтерила.

В СМИ поговаривали, что Гарнер очень обижена на Лопес из-за того, что чувствует себя использованной. Она пыталась помирить супругов во время проблем в их браке, однако те все равно разорвали свой союз.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес продемонстрировала стройные ноги в ультракоротком комбинезоне.