Дженніфер Лопес показала модний зимовий образ із короткою шубою та джинсами (фото)

Навіть на шопінг Дженніфер Лопес вирушає при повному параді, не забуваючи про дорогі аксесуари за тисячі доларів. Наприклад, про сумку Hermès Birkin.

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55-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес прогулялася Лос-Анджелесом в образі, що пасуватиме для зими не лише в Каліфорнії, а й у регіонах із холоднішим кліматом, пише Page Six.

Папараці сфотографували зірку, коли вона йшла до місцевої студії звукозапису. Водночас любителька дорогих брендів традиційно мала розкішний вигляд. Вона одягла розкльошені джинси в стилі печворк, чорну водолазку і вкорочену шубу з довгим хутром. Образ завершувала пара чорних туфель на підборах.

Джей Ло зібрала волосся в недбалу зачіску, а очі сховала за сонцезахисними окулярами. У руках у неї була чорна сумка Hermès Birkin.

Днем раніше її помітили під час шопінгу в Беверлі-Гіллз. Навіть для буденного походу по магазинах вона вибрала мереживний жакет Dior і джинси True Religion з низькою посадкою. Дженніфер прогулювалася Saks Fifth Avenue у супроводі охоронця та особистого шопера. Зірка вийшла з магазину без будь-яких пакетів із покупками, але була в гарному настрої, посміхаючись фотографам.

Артистка активно готується до свят. Різдво вона планує провести в колі дітей і найближчих родичів. У серпні цього року співачка подала на розлучення зі своїм четвертим чоловіком Беном Аффлеком. Заява надійшла до суду в день другої річниці їхнього весілля.

Зі свого боку Аффлек все більше часу проводить зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, матір'ю його трьох дітей. Він купив будинок у тому ж районі, де вона живе, а на День подяки експара разом волонтерила.

У ЗМІ подейкували, що Гарнер дуже ображена на Лопес через те, що почувається використаною. Вона намагалася помирити подружжя під час проблем у їхньому шлюбі, проте ті все одно розірвали свій союз.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес продемонструвала стрункі ноги в ультракороткому комбінезоні.