84-летнего Аль Пачино заметили на прогулке с мамой его сына (фото)

Аль Пачино и Нур Альфаллах поддерживают дружеские отношения. В 2023 году у них родился сын Роман.

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84-летний американский актер Аль Пачино был замечен вместе с мамой своего сына Нур Альфаллах, 31, в Западном Голливуде, несмотря на масштабные лесные пожары в регионе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Крестного отца" и его бывшая девушка вышли в свет для совместного вечера в роскошном ресторане.

Актер оделся в черное пальто с шарфом и брюками. Тем временем Нур Альфаллах выглядела в хорошем настроении, надев черную блузку и брюки для вечерней прогулки. Она широко улыбалась на фото папарацци.

Аль Пачино и Нур Альфаллах

Их вечер проходил на фоне новостей о масштабных пожарах, которые неконтролируемо бушуют вокруг Лос-Анджелеса, включая Голливудские холмы.

Более 100 000 жителей "Города Ангелов" были вынуждены покинуть свои дома. А некоторые люди уже потеряли свои особняки за миллионы долларов, в частности, сгорел особняк Пэрис Хилтон.

"Пожарная служба Лос-Анджелеса просит всех в округе Лос-Анджелеса экономить воду", — написала Нур в своих соцсетях.

31-летняя Нур Альфаллах, которая родила Аль Пачино сына Романа, сейчас для легендарного актера является просто подругой и мамой его ребенка. Романтических отношений у них вроде бы уже нет.

Нур Альфаллах с сыном от Аль Пачино Фото: instagram.com/nooralfallah

Они впервые начали встречаться в 2022 году, а в июне 2023 года у Нур и Аль родился наследник, которого они воспитывают совместно.

Сейчас Нур приписывают роман с 68-летним Биллом Махером. Девушка не впервые выбирает мужчин постарше, поскольку ранее у нее был роман с 63-летним основателем Holdings/Institute Николасом Берггруеном и 81-летним фронтменом Rolling Stone Миком Джаггером.

Напомним, Аль Пачино рассказал о маленьком сыне Романе от Нур Альфаллах.

Также Фокус писал о том, как Аль Пачино перенес клиническую смерть.