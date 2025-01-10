84-річного Аль Пачіно помітили на прогулянці з мамою його сина (фото)

Аль Пачіно та Нур Альфаллах підтримують дружні стосунки. У 2023 році в них народився син Роман.

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84-річний американський актор Аль Пачіно був помічений разом з мамою свого сина Нур Альфаллах, 31, у Західному Голлівуді, незважаючи на масштабні лісові пожежі в регіоні. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Хрещеного батька" і його колишня дівчина вийшли у світ для спільного вечора в розкішному ресторані.

Актор одягнувся в чорне пальто з шарфом і штанами. Тим часом Нур Альфаллах виглядала в гарному настрої, одягнувши чорну блузку та штани для вечірньої прогулянки. Вона широко посміхалася на фото папараці.

Аль Пачіно та Нур Альфаллах

Їхній вечір відбувався на фоні новин про масштабні пожежі, які неконтрольовано вирують навколо Лос-Анджелеса, включно з Голлівудськими пагорбами.

Понад 100 000 жителів "Міста Ангелів" були змушені покинути свої домівки. А деякі люди вже втратили свої особняки за мільйони доларів, зокрема, згорів маєток Періс Гілтон.

"Пожежна служба Лос-Анджелеса просить усіх в окрузі Лос-Анджелеса економити воду", — написала Нур у своїх соцмережах.

31-річна Нур Альфаллах, яка народила Аль Пачіно сина Романа, наразі для легендарного актора є просто подругою і мамою його дитини. Романтичних стосунків у них начебто вже немає.

Нур Альфаллах із сином від Аль Пачіно Фото: instagram.com/nooralfallah

Вони вперше почали зустрічатися в 2022 році, а в червні 2023 року у них народився спадкоємець, якого вони виховують спільно.

Наразі Нур приписують роман з 68-річним Біллом Махером. Дівчина не вперше обирає старших чоловіків, оскільки раніше вона мала роман із 63-річним засновником Holdings/Institute Ніколасом Берггруеном і 81-річним фронтменом Rolling Stone Міком Джаггером.

Нагадаємо, Аль Пачіно розповів про маленького сина Романа від Нур Альфаллах.

Також Фокус писав про те, як Аль Пачіно переніс клінічну смерть.