84-річного Аль Пачіно помітили на прогулянці з мамою його сина (фото)
Аль Пачіно та Нур Альфаллах підтримують дружні стосунки. У 2023 році в них народився син Роман.
84-річний американський актор Аль Пачіно був помічений разом з мамою свого сина Нур Альфаллах, 31, у Західному Голлівуді, незважаючи на масштабні лісові пожежі в регіоні. Про це пише Daily Mail.
Зірка "Хрещеного батька" і його колишня дівчина вийшли у світ для спільного вечора в розкішному ресторані.
Актор одягнувся в чорне пальто з шарфом і штанами. Тим часом Нур Альфаллах виглядала в гарному настрої, одягнувши чорну блузку та штани для вечірньої прогулянки. Вона широко посміхалася на фото папараці.
Їхній вечір відбувався на фоні новин про масштабні пожежі, які неконтрольовано вирують навколо Лос-Анджелеса, включно з Голлівудськими пагорбами.
Понад 100 000 жителів "Міста Ангелів" були змушені покинути свої домівки. А деякі люди вже втратили свої особняки за мільйони доларів, зокрема, згорів маєток Періс Гілтон.
"Пожежна служба Лос-Анджелеса просить усіх в окрузі Лос-Анджелеса економити воду", — написала Нур у своїх соцмережах.
31-річна Нур Альфаллах, яка народила Аль Пачіно сина Романа, наразі для легендарного актора є просто подругою і мамою його дитини. Романтичних стосунків у них начебто вже немає.
Вони вперше почали зустрічатися в 2022 році, а в червні 2023 року у них народився спадкоємець, якого вони виховують спільно.
Наразі Нур приписують роман з 68-річним Біллом Махером. Дівчина не вперше обирає старших чоловіків, оскільки раніше вона мала роман із 63-річним засновником Holdings/Institute Ніколасом Берггруеном і 81-річним фронтменом Rolling Stone Міком Джаггером.
Нагадаємо, Аль Пачіно розповів про маленького сина Романа від Нур Альфаллах.
Також Фокус писав про те, як Аль Пачіно переніс клінічну смерть.