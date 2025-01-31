75-летняя Вера Вонг сделала эмоциональное заявление: что произошло

Вонг — бывшая фигуристка. Она тяжело пережила новости о столкновении самолетов в США, на одном из которых находилась команда по фигурному катанию.

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75-летняя американская дизайнер Вера Вонг сделала эмоциональное заявление после авиакатастрофы в США. В своем Instagram модельер выразила соболезнования пострадавшим.

"Я действительно разбита сердцем, услышав о падении самолета, во время которого погибло так много фигуристов, их тренеры и семьи", — написала Вера Вонг.

В частности, знаменитость напомнила авиакатастрофу 1961 года в Брюсселе, когда погибла целая команда по фигурному катанию, которая летела на международные соревнования.

"Как любительница фигурного катания и бывшая фигуристка, это очередная трагедия, которая навсегда будет преследовать всех нас", — отметила Вонг.

В частности, дизайнер выразила соболезнования пострадавшим от авиакатастрофы.

Вера Вонг отреагировала на авиакатастрофу в США

Авиакатастрофа в США — что произошло

Рейс 5342 компании American Airlines, следовавший из Уичито, штат Канзас, приближался к Национальному аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне около 9 часов вечера 29 января, когда военный вертолет Black Hawk и самолет столкнулись в воздухе, после чего оба упали в реку Потомак. На борту самолета было 64 человека, на борту вертолета — трое военных армии США.

Через несколько часов после авиакатастрофы спасатели вытащили из реки около 30 тел. На борту лайнера находилась команда по фигурному катанию США, которая состояла преимущественно из россиян и потомков российских эмигрантов.

Это первая крупная катастрофа коммерческого самолета в США за 16 лет.

Напомним, американский фигурист Джон Маравилл мог погибнуть в авиакатастрофе, которая произошла в Вашингтоне. Но его не пустили на борт самолета из-за слишком большой собаки.

Ранее Фокус писал о возможных причинах авиакатастрофы в США.