75-річна Вера Вонг зробила емоційну заяву: що сталося

Вонг — колишня фігуристка. Вона важко пережила новини про зіткнення літаків у США, на одному з яких перебувала команда з фігурного катання.

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75-річна американська дизайнерка Вера Вонг зробила емоційну заяву після авіатрощі в США. У своєму Instagram модельєрка висловила співчуття постраждалим.

"Я справді розбита серцем, почувши про падіння літака, під час якого загинуло так багато фігуристів, їхні тренери та родини", — написала Вера Вонг.

Зокрема, знаменитість нагадала авіатрощу 1961 року у Брюсселі, коли загинула ціла команда з фігурного катання, яка летіла на міжнародні змагання.

"Як любителька фігурного катання та колишня фігуристка, це чергова трагедія, яка назавжди переслідуватиме всіх нас", — зазначила Вонг.

Зокрема, дизайнерка висловила співчуття постраждалим від авіакатастрофи.

Вера Вонг відреагувала на авіакатастрофу в США

Авіакатастрофа в США — що сталось

Рейс 5342 компанії American Airlines, що прямував із Вічіто, штат Канзас, наближався до Національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні приблизно о 9-й годині вечора 29 січня, коли військовий вертоліт Black Hawk і літак зіткнулися в повітрі, після чого обидва впали в річку Потомак. На борту літака було 64 людини, на борту вертольота — троє військових армії США.

За кілька годин після авіатрощі рятувальники витягнули з річки близько 30 тіл. На борту лайнера перебувала команда з фігурного катання США, яка складалась переважно з росіян та нащадків російських емігрантів.

Це перша велика катастрофа комерційного літака у США за 16 років.

Нагадаємо, американський фігурист Джон Маравілл міг загинути в авіакатастрофі, яка сталася у Вашингтоні. Але його не пустили на борт літака через занадто великого собаку.

Раніше Фокус писав про можливі причини авіатрощі в США.