Диспетчери казали щось не те: названі можливі причини авіакатастрофи в США, — ЗМІ

Трагедія над Вашингтоном сталась на висоті 120 м, коли вертоліт летів над річкою, тоді як авіалайнер ішов на посадку, розповіли журналісти. Пілот вертольота отримав не ті команди, які врятували б життя майже 70 людям.

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Диспетчер, який працював в пункті управління аеропорту ім. Рональда Рейгана, давав не точні команди пілоту вертольота UH-60 Black Haw, і внаслідок цього сталась авіакатастрофа. Під час діалогу чути, що пілот не почув про напрямок, в якому шукати літак American Airlines, поки той летів йому навперейми. Про деталі авіакатастрофи в США 30 січня розповіло видання Daily Mail.

Журналісти розпитали про авіакатастрофу в США досвідченого авіадиспетчера, ім'я якого не вказується. Авіадиспетчер дослідив запис спілкування колеги з башти управління Національного аеропорту ім. Рональда Рейгана. Запис, тривалістю півтори хвилини, створений автоматично аудіосистемою управління повітряним рухом, ідеться у статті. Співрозмовник журналістів пояснив, що команди, які чув пілот вертольота, були "дуже неоднозначними".

Авіадиспетчер пояснив, про які "неоднозначні" фрази ідеться. Зокрема, чути, як диспетчер запитує пілота, чи бачить він комерційний рейс. Потім дає відповідні команди, які мали б розв'язати проблему.

"PAT 2-5 [вертоліт], у вас CRJ [літак] у полі зору? PAT 2-5 пройти позаду CRJ", — навели у статті фрагмент розшифровки.

Фахівець зауважив, що зазвичай не просто питають, що бачить пілот, а кажуть, куди саме йому дивитись. Для цього використовують умовний циферблат механічного годинника, поділений на 12 частин-годин, та сторони світу. Якщо припустити, що 12 година — це північ, то подивитись на захід означає подивитись на "дев'яту годину". Тим часом у діалозі диспетчера з пілотом немає таких команд, пояснив він.

"Отже, якби я мав гелікоптер, який заходив у мій повітряний простір, і я хотів, щоб він побачив літак, я б сказав: "PAT 2-5 трафік, дев’ята година, три милі регіональний реактивний літак, що прибуває в аеропорт", — підсумував авіадиспетчер-ветеран.

Також експерт наголосив, що диспетчери у своїх висловах мають бути надзвичайно точними, оскільки від них залежать життя тисяч людей. Пілоти можуть не виконати команди, оскільки перебувають у певній ситуації і вважають, що слід діяти, наприклад, іншим чином. Але диспетчери "повинні бути праві весь час".

У статті Daily Mail навели інфографіку, на якій показали траєкторію руху вертольота та літака. На траєкторію наклали розшифровку команд диспетчера і позначили ключові точки. Видання вказало, що судна рухались на висоті 400 футів (120 м). Можна побачити, що вертоліт рухався вздовж річки Потомак, а літак — перпендикулярно. Коли пасажирський авіалайнер звернув, щоб іти на посадку, відбулось зіткнення.

Авіакатастрофа в США - траєкторія літака і вертольота 30 січня Фото: Daily Mail

Авіакатастрофа в США — що сталось

Зазначимо, авіакатастрофа в США сталась увечері 30 січня в аеропорту Рональда Рейгана в Вашингтоні (штат Колумбія). Пасажирський літак American Airlines рейсу 5342 летів з Канзасу. У якийсь момент Bombardier CRJ70 зіштовхнувся з військовим вертольотом UH-60 Black Haw. На борту літака було 64 людини, на борту вертольота — троє військових армії США. Уламки упали в річку Потомак, за кілька годин рятувальники витягнули перші 30 тіл. На борту лайнера перебувала команда з фігурного катання США, яка складалась переважно з росіян та нащадків російських емігрантів.

Нагадуємо, прихильники теорії змови висловили власну версію причин авіакатастрофи США 30 січня. Тим часом один з пасажирів авіалайнера, який трагічно розбився, розповів, як він не сів на рейс і врятувався завдяки собаці.