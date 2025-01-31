Диспетчеры говорили что-то не то: названы возможные причины авиакатастрофы в США, — СМИ

Трагедия над Вашингтоном произошла на высоте 120 м, когда вертолет летел над рекой, тогда как авиалайнер шел на посадку, рассказали журналисты. Пилот вертолета получил не те команды, которые спасли бы жизнь почти 70 людям.

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Диспетчер, работающий в пункте управления аэропорта им. Рональда Рейгана, давал не точные команды пилоту вертолета UH-60 Black Haw, и в результате этого произошла авиакатастрофа. Во время диалога слышно, что пилот не услышал о направлении, в котором искать самолет American Airlines, пока тот летел ему навстречу. О деталях авиакатастрофы в США 30 января рассказало издание Daily Mail.

Журналисты расспросили об авиакатастрофе в США опытного авиадиспетчера, имя которого не указывается. Авиадиспетчер изучил запись общения коллеги с башни управления Национального аэропорта им. Рональда Рейгана. Запись, продолжительностью полторы минуты, создана автоматически аудиосистемой управления воздушным движением, говорится в статье. Собеседник журналистов объяснил, что команды, которые слышал пилот вертолета, были "очень неоднозначными".

Авиадиспетчер объяснил, о каких "неоднозначных" фразах идет речь. В частности, слышно, как диспетчер спрашивает пилота, видит ли он коммерческий рейс. Затем дает соответствующие команды, которые должны были бы решить проблему.

"PAT 2-5 [вертолет], у вас CRJ [самолет] в поле зрения? PAT 2-5 пройти позади CRJ", — привели в статье фрагмент расшифровки.

Специалист отметил, что обычно не просто спрашивают, что видит пилот, а говорят, куда именно ему смотреть. Для этого используют условный циферблат механических часов, разделенный на 12 частей-часов, и стороны света. Если предположить, что 12 часов — это север, то посмотреть на запад означает посмотреть на "девятый час". Между тем в диалоге диспетчера с пилотом нет таких команд, пояснил он.

"Итак, если бы у меня был вертолет, который заходил в мое воздушное пространство, и я хотел, чтобы он увидел самолет, я бы сказал: "PAT 2-5 трафик, девять часов, три мили региональный реактивный самолет, прибывающий в аэропорт", — подытожил авиадиспетчер-ветеран.

Также эксперт отметил, что диспетчеры в своих высказываниях должны быть чрезвычайно точными, поскольку от них зависят жизни тысяч людей. Пилоты могут не выполнить команды, поскольку находятся в определенной ситуации и считают, что следует действовать, например, другим образом. Но диспетчеры "должны быть правы все время".

В статье Daily Mail привели инфографику, на которой показали траекторию движения вертолета и самолета. На траекторию наложили расшифровку команд диспетчера и обозначили ключевые точки. Издание указало, что суда двигались на высоте 400 футов (120 м). Можно увидеть, что вертолет двигался вдоль реки Потомак, а самолет — перпендикулярно. Когда пассажирский авиалайнер свернул, чтобы идти на посадку, произошло столкновение.

Авиакатастрофа в США — траектория самолета и вертолета 30 января Фото: Daily Mail

Авиакатастрофа в США — что произошло

Отметим, авиакатастрофа в США произошла вечером 30 января в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне (штат Колумбия). Пассажирский самолет American Airlines рейса 5342 летел из Канзаса. В какой-то момент Bombardier CRJ70 столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Haw. На борту самолета было 64 человека, на борту вертолета — трое военных армии США. Обломки упали в реку Потомак, через несколько часов спасатели вытащили первые 30 тел. На борту лайнера находилась команда по фигурному катанию США, которая состояла преимущественно из россиян и потомков российских эмигрантов.

Напоминаем, сторонники теории заговора высказали собственную версию причин авиакатастрофы США 30 января. Между тем один из пассажиров авиалайнера, который трагически разбился, рассказал, как он не сел на рейс и спасся благодаря собаке.