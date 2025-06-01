Ставки повышаются: вышел финальный трейлер последнего сезона "Игры в кальмара"

Netflix выпустил трейлер третьего и последнего сезона одного из самых успешных в истории платформы сериалов "Игра в кальмара".

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Интригующее видео появилось на You-Tube-канале стримингового сервиса.

В третьем сезоне Ги-хун, он же Игрок 456 (Ли Джон-джэ), продолжит борьбу за окончание игры после того, как ведущий (Ли Бен-хун) убил его лучшего друга, Чон-бэ (Ли Со-хван), в конце предыдущего сезона.

После неудачного восстания Ги-хун возвращается в проект. На этот раз ставки повышаются, а конкуренция в очень смертельных играх становится еще более опасной.

Трейлер третьего сезона "Игры в кальмара"

Судя по кадрам, главный герой наконец-то узнает сокрушительную правду о личности ведущего, которую зрители уже знают: это Ин-хо. Он притворялся участником игры и другом Ги-хуна.

"Почему вы не убили меня? Почему вы сохранили мне жизнь? Почему вы оставили меня в живых?" – спрашивает главный герой в начале видео, а Ин-хо наблюдает за происходящим.

В трейлере также показано, как игроки пробираются через дезориентирующий лабиринт и играют в смертельную игру со скакалкой.

Количество эпизодов пока не объявлено, но циркулирует информация, что их будет шесть.

"Игра в кальмара" дебютировала на Netflix в сентябре 2021 года и быстро стала хитом. Первый сезон занял второе место по популярности за всю историю сервиса (265 млн просмотров), а второй сезон подвинулся на третье место в этом рейтинге после премьеры в декабре 2024 года.

Корейская драма о выживании была создана Хван Дон Хеком, который также является сценаристом, режиссером и продюсером. Наряду с Ли Джон-джэ и Ли Бен Хоном в актерский состав вошли Им Си Ван, Кан Ха Ныль, Ви Ха Джун, Пак Гю Ен, Пак Сон Хун, Ян Дон Гын, Кан Э Сим, Чо Юри, Ли Дэвид и Ро Чжэ Вон.

Второй сезон закончился на разрушительном клиффхэнгере, когда игры были незавершенными, а Ги-хун и его подчиненные снова оказались в плену. После победы в Играх кальмаров в первом сезоне Ги-хун был полон решимости развалить их изнутри. Семисерийный второй сезон исследовал усилия Ги-Хуна в этом направлении, достигнув кульминации в финале, где ему помешал ведущи, который был Игроком 001.

Ведущий казнил лучшего друга Ги-Хуна, Игрока 290 Пак Чон-Бэ (Ли Со-Хван), в качестве предупреждения о последствиях его мятежа.

Хван Дон Хек ранее признавался, что подумает о том, как развить франшизу, поскольку закрывать такой успешный проект ему бы не хотелось. Уже есть реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов", и эта история может иметь продолжение.

Ранее Фокус писал, что:

Мы также рассказывали, что создатели "Игры в кальмара" взяли за основу историю настоящего концлагеря.