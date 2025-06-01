Ставки підвищуються: вийшов фінальний трейлер останнього сезону "Гри в кальмара"

Netflix випустив трейлер третього й останнього сезону одного з найуспішніших в історії платформи серіалів "Гра в кальмара".

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Інтригуюче відео з'явилося на You-Tube-каналі стримінгового сервісу.

У третьому сезоні Гі-хун, він же Гравець 456 (Лі Джон-дже), продовжить боротьбу за закінчення гри після того, як ведучий (Лі Бен-хун) убив його найкращого друга, Чон-бе (Лі Со-хван), наприкінці попереднього сезону.

Після невдалого повстання Гі-хун повертається в проєкт. Цього разу ставки підвищуються, а конкуренція в дуже смертельних іграх стає ще більш небезпечною.

Трейлер третього сезону "Гри в кальмара"

Судячи з кадрів, головний герой нарешті дізнається нищівну правду про особу ведучого, яку глядачі вже знають: це Ін-хо. Він прикидався учасником гри і другом Гі-хуна.

"Чому ви не вбили мене? Чому ви зберегли мені життя? Чому ви залишили мене в живих?" — запитує головний герой на початку відео, а Ін-хо спостерігає за тим, що відбувається.

У трейлері також показано, як гравці пробираються через лабіринт, що дезорієнтує, і грають у смертельну гру зі скакалкою.

Кількість епізодів поки не оголошено, але циркулює інформація, що їх буде шість.

"Гра в кальмара" дебютувала на Netflix у вересні 2021 року і швидко стала хітом. Перший сезон посів друге місце за популярністю за всю історію сервісу (265 млн переглядів), а другий сезон посунувся на третє місце в цьому рейтингу після прем'єри у грудні 2024 року.

Корейська драма про виживання була створена Хван Дон Хеком, який також є сценаристом, режисером і продюсером. Поряд з Лі Джон-Дже і Лі Бен Хоном до акторського складу увійшли Ім Сі Ван, Кан Ха Ниль, Ві Ха Джун, Пак Гю Єн, Пак Сон Хун, Ян Дон Гин, Кан Е Сім, Чо Юрі, Лі Девід і Ро Чже Вон.

Другий сезон закінчився на руйнівному кліффхенгері, коли ігри були незавершеними, а Гі-хун і його підлеглі знову опинилися в полоні. Після перемоги в Іграх кальмарів у першому сезоні Гі-хун був сповнений рішучості розвалити їх зсередини. Семисерійний другий сезон досліджував зусилля Гі-Гуна в цьому напрямку, досягнувши кульмінації у фіналі, де йому завадив ведучий, який був Гравцем 001.

Ведучий стратив найкращого друга Гі-Гуна, Гравця 290 Пак Чон-Бе (Лі Со-Хван), як попередження про наслідки його заколоту.

Хван Дон Хек раніше зізнавався, що подумає про те, як розвинути франшизу, оскільки закривати такий успішний проект йому б не хотілося. Уже є реаліті-шоу "Гра в кальмара: Виклик", і ця історія може мати продовження.

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Ми також розповідали, що творці "Гри в кальмара" взяли за основу історію справжнього концтабору.