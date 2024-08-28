Советуют долгожители: 8 продуктов, которые помогут дожить до 100 лет

Прожить долгую и здоровую жизнь — главный приоритет для многих людей. Именно поэтому важно перенимать привычки и образ жизни долгожителей, среди которого немаловажную роль играет питание.

Related video

Увлечение долгожителями и людьми, которые доживают до 100 лет и более, привело к появлению целых исследовательских групп, посвятивших себя изучению этой демографической группы. В своих исследованиях они выявили сходства в образе жизни этих уникальных людей, начиная с выбора продуктов питания, социальных практик и общих установок и взглядов на жизнь. Исследователи выяснили, что долгожители часто едят бобовые, оливковое масло, сладкий картофель и многое другое. Об этом пишет Real Simple.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Дэн Бюттнер был основателем запатентованной концепции "Голубых зон", которая определяет места, где сосредоточены группы долгожителей. Эти области встречаются по всему миру, почти на каждом континенте.

"Однако некоторые более известные места "Голубых зон" включают такие районы как Окинава, Япония, Икария, Греция, Сардиния, Италия и Лома-Линда, США", — говорит Брэдли Дж. Уиллкокс, магистр наук, доктор медицины.

Когда дело доходит до образа жизни, среди тех, кто живет в этих областях, было обнаружено довольно много общих черт. Но больше всего людей может очаровать еда, которую они едят, и привычки, связанные с едой. "Некоторые модели питания, наблюдаемые у долгожителей, включают обильный завтрак, употребление в основном растительной пищи, отказ от диет для снижения веса, умеренное употребление алкоголя и сладостей", — говорит диетолог Эми Дэвис.

Учитывая эти практики, исследователи выделили восемь продуктов, которые являются основными продуктами питания для долгожителей:

Бобовые

Фото: Freepik

"Одним из самых популярных продуктов среди долгожителей являются бобовые, которые богаты клетчаткой и обеспечивают растительный белок", — объясняет Дэвис. "Считается, что продукты богатые клетчаткой, помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови, а также снижают риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца". К бобовым относятся фасоль, горох и чечевица. Таким образом, независимо от того, едите ли вы обычно нут, черную фасоль, красную чечевицу, горох или что-то еще, все они будут способствовать долголетию.

Оливковое масло

Другим распространенным ингредиентом, который можно найти на кухнях долгожителей, является оливковое масло. Этот кулинарный продукт богат полезными ненасыщенными жирами, которые поддерживают оптимальный уровень холестерина. Оно также богато микроэлементами, такими как растительные соединения, витамин Е и витамин К, которые являются антиоксидантами, снижая воспаление во всем организме, что еще больше снижает риск хронических заболеваний.

Орехи и семена

Фото: Freepik

"Орехи, богатые витаминами, минералами и ненасыщенными жирами, также являются основными продуктами питания долгожителей", — говорит Дэвис. "Орехи связаны с пониженным риском сердечных заболеваний и воспалений, вероятно, из-за их богатого содержания антиоксидантов". Учитывая, что семена имеют схожий с орехами питательный состав, они также оказывают позитивное влияние на долголетие.

Чай

Будь то зеленый, черный, травяной, с кофеином или без, чай является одним из лучших напитков среди жителей Голубой зоны. Вероятно, это связано с множеством богатых антиоксидантами растительных соединений, которые он содержит. Фактически, потребление чая поддерживает здоровье иммунной системы, сердца, кишечника, мозга, а также улучшает обмен веществ.

Морепродукты

"Исследователи также обнаружили, что долгожители едят меньше мяса и, как правило, включают в свой рацион больше рыбы и других постных морепродуктов", — говорит Дэвис. Это может быть связано с тем, что многие "голубые зоны" расположены недалеко от океана. Жирная рыба является одним из немногих природных источников омега-3 жирных кислот, которые являются мощными противовоспалительными средствами, способствующими оптимальному здоровью иммунной системы, мозга и сердца.

Цельнозерновой хлеб

Фото: Freepik

Цельнозерновой хлеб на закваске сочетает в себе несколько общих пищевых тенденций, наблюдаемых среди долгожителей. "Цельное зерно — еще один общий знаменатель долгожителей. Оно богато клетчаткой, минералами и витаминами группы В, особенно по сравнению с их белыми, очищенными аналогами", — объясняет Дэвис. "Употребление цельных зерен связано с более низким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака".

Батат

Японский фиолетовый батат является основным продуктом питания для долгожителей Окинавы. И хотя этот конкретный сорт картофеля может быть сложно найти в другом месте, обычный батат из ближайшего супермаркета довольно похож по питательным свойствам. Оба вида батата богаты клетчаткой и микроэлементами, такими как калий, витамин А, витамин С и растительные соединения. Они помогают улучшить иммунитет, сердце и обмен веществ.

Куркума

И наконец, некоторые богатые питательными веществами специи, такие как куркума, также могут способствовать долголетию. "Куркума богата фитонутриентами, такими как флавоноиды, которые могут быть полезны для продления жизни", — говорит Уиллкокс. Фитонутриенты в куркуме, такие как куркумин, работают над уменьшением воспаления во всем организме, поддерживая общее здоровье, а также целевые области, такие как мозг.

Напомним, 8 продуктов, которые каждый день едят долгожители Японии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 4 главных секрета долголетия.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту