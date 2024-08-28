Радять довгожителі: 8 продуктів, які допоможуть дожити до 100 років

Прожити довге і здорове життя — головний пріоритет для багатьох людей. Саме тому важливо переймати звички і спосіб життя довгожителів, серед якого важливу роль відіграє харчування.

Related video

Захоплення довгожителями і людьми, які доживають до 100 років і більше, призвело до появи цілих дослідницьких груп, які присвятили себе вивченню цієї демографічної групи. У своїх дослідженнях вони виявили схожість у способі життя цих унікальних людей, починаючи з вибору продуктів харчування, соціальних практик і загальних установок та поглядів на життя. Дослідники з'ясували, що довгожителі часто їдять бобові, оливкову олію, солодку картоплю та багато іншого. Про це пише Real Simple.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Ден Бюттнер був засновником запатентованої концепції "Блакитних зон", яка визначає місця, де зосереджені групи довгожителів. Ці області зустрічаються по всьому світу, майже на кожному континенті.

"Однак деякі більш відомі місця "Блакитних зон" включають такі райони, як Окінава, Японія, Ікарія, Греція, Сардинія, Італія і Лома-Лінда, США", — каже Бредлі Дж. Віллкокс, магістр наук, доктор медицини.

Коли справа доходить до способу життя, серед тих, хто живе в цих областях, було виявлено досить багато спільних рис. Але найбільше людей може зачарувати їжа, яку вони їдять, і звички, пов'язані з їжею. "Деякі моделі харчування, спостережувані у довгожителів, включають рясний сніданок, вживання здебільшого рослинної їжі, відмову від дієт для зниження ваги, помірне вживання алкоголю і солодощів", — говорить дієтолог Емі Девіс.

З огляду на ці практики, дослідники виділили вісім продуктів, які є основними продуктами харчування для довгожителів:

Бобові

Фото: Freepik

"Одним із найпопулярніших продуктів серед довгожителів є бобові, які багаті на клітковину і забезпечують рослинний білок", — пояснює Девіс. "Вважається, що продукти, багаті на клітковину, допомагають контролювати рівень холестерину і цукру в крові, а також знижують ризик хронічних захворювань, як-от рак і хвороби серця". До бобових належать квасоля, горох і сочевиця. Отже, незалежно від того, чи їсте ви зазвичай нут, чорну квасолю, червону сочевицю, горох або щось іще, всі вони сприятимуть довголіттю.

Оливкова олія

Іншим поширеним інгредієнтом, який можна знайти на кухнях довгожителів, є оливкова олія. Цей кулінарний продукт багатий на корисні ненасичені жири, які підтримують оптимальний рівень холестерину. Вона також багата на мікроелементи, як-от рослинні сполуки, вітамін Е і вітамін К, які є антиоксидантами, знижуючи запалення в усьому організмі, що ще більше знижує ризик хронічних захворювань.

Горіхи та насіння

Фото: Freepik

"Горіхи, багаті вітамінами, мінералами і ненасиченими жирами, також є основними продуктами харчування довгожителів, — каже Девіс. — Горіхи пов'язані зі зниженим ризиком серцевих захворювань і запалень, ймовірно, через їхній багатий вміст антиоксидантів". З огляду на те, що насіння має схожий з горіхами поживний склад, воно також позитивно впливає на довголіття.

Чай

Будь то зелений, чорний, трав'яний, з кофеїном або без, чай є одним із найкращих напоїв серед жителів Блакитної зони. Ймовірно, це пов'язано з безліччю багатих антиоксидантами рослинних сполук, які він містить. Фактично, споживання чаю підтримує здоров'я імунної системи, серця, кишківника, мозку, а також покращує обмін речовин.

Морепродукти

"Дослідники також виявили, що довгожителі їдять менше м'яса і, як правило, включають у свій раціон більше риби та інших пісних морепродуктів", — каже Девіс. Це може бути пов'язано з тим, що багато "блакитних зон" розташовані недалеко від океану. Жирна риба є одним із небагатьох природних джерел омега-3 жирних кислот, які є потужними протизапальними засобами, що сприяють оптимальному здоров'ю імунної системи, мозку і серця.

Цільнозерновий хліб

Фото: Freepik

Цільнозерновий хліб на заквасці поєднує в собі кілька загальних харчових тенденцій, які спостерігаються серед довгожителів. "Цільне зерно — ще один спільний знаменник довгожителів. Воно багате на клітковину, мінерали та вітаміни групи В, особливо як порівняти з їхніми білими, очищеними аналогами, — пояснює Девіс. — Вживання цільних зерен пов'язане з нижчим ризиком смертності від серцево-судинних захворювань і раку".

Батат

Японський фіолетовий батат є основним продуктом харчування для довгожителів Окінави. І хоча цей конкретний сорт картоплі може бути складно знайти в іншому місці, звичайний батат із найближчого супермаркету досить схожий за поживними властивостями. Обидва види батату багаті на клітковину і мікроелементи, як-от калій, вітамін А, вітамін С і рослинні сполуки. Вони допомагають поліпшити імунітет, серце та обмін речовин.

Куркума

І нарешті, деякі багаті поживними речовинами спеції, як-от куркума, також можуть сприяти довголіттю. "Куркума багата на фітонутрієнти, як-от флавоноїди, які можуть бути корисними для подовження життя", — каже Віллкокс. Фітонутрієнти в куркумі, як-от куркумін, працюють над зменшенням запалення в усьому організмі, підтримуючи загальне здоров'я, а також цільові області, як-от мозок.

Нагадаємо, 8 продуктів, які щодня їдять довгожителі Японії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 4 головні секрети довголіття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця