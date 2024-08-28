Горячий или холодный: диетологи рассказали, какой кофе полезнее и почему

Многие люди начинают свой день с чашечки кофе, но вкусы у всех разные, поэтому, когда одни предпочитают пить горячий напиток, другие отдают предпочтение холодному. Диетологи рассказали, какой из этих напитков полезнее.

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Кофе – один из самых любимых и широко потребляемых напитков, который люди предпочитают пить по утрам. Согласно Всемирному обзору народонаселения, американцы обычно употребляют около трех чашек кофе в день. Популярность кофе также растет в странах, где всегда был популярным чай напитком. Кофе часто выбирают за его способность обеспечивать мгновенный заряд энергии и справиться с утренней вялостью. Мало того, это важный источник антиоксидантов, которые являются одним из самых необходимых питательных веществ. Тем не менее споры продолжаются: что лучше — горячий кофе или холодный. Хотя и горячий, и холодный кофе являются одними из самых любимых напитков с кофеином, они совершенно разные и по-разному влияют на наш организм. Об этом пишет Health Shots.

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Процесс приготовления

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"Основное различие между горячим и холодным кофе заключается в методах заваривания. Горячий кофе готовится путем обливания молотых кофейных зерен кипятком или молоком. Тепло помогает извлечь полный спектр вкусов, включая богатые масла и ароматические соединения, создавая насыщенный ароматный вкус", — объясняет диетолог доктор Арчана Батра. Холодный кофе готовится из молотого кофе, кубиков льда, молока и сахара (по желанию). Другой метод приготовления холодного кофе включает в себя заваривание горячего кофе с последующим быстрым охлаждением его на льду или в холодильнике. Однако этот метод может занять время.

Вкус

Горячий кофе обладает богатым ароматическим профилем с глубокими, сложными вкусами благодаря термическому извлечению растворимых соединений и масел из зерен. Холодный кофе, однако, более мягкий, часто менее кислый и в целом похож по вкусу на горячий кофе. Его вкус можно усилить с помощью таких добавок, как молоко, сливки или ароматизированные сиропы.

Содержание кофеина

Фото: Freepik

"Уровень кофеина в обоих видах кофе зависит от технологии заваривания и соотношения кофе к воде или молоку. Горячий кофе может иметь более высокую концентрацию из-за более длительного времени заваривания", — говорит доктор Батра. Содержание кофеина также варьируется в зависимости от количества используемого кофе, поэтому при сравнении уровней кофеина важно учитывать конкретный метод приготовления и тип кофе.

Температура

Температура существенно влияет на вкус вашего кофе. Горячий кофе успокаивает и бодрит, что особенно важно в холодную погоду. Холодный кофе, наоборот, освежает и охлаждает, что делает его идеальным для жарких летних дней. Его часто употребляют со льдом или в составе смешанных напитков, таких как кофейный смузи или фраппучино.

Горячий кофе против холодного

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Горячий кофе известен своим множеством преимуществ для здоровья. По данным Американского химического общества, горячий кофе обычно содержит больше антиоксидантов, чем холодный напиток, что помогает бороться с окислительным стрессом и воспалением, потенциально снижая риск некоторых заболеваний. Аромат только что заваренного кофе может оказывать успокаивающее действие и способствовать снижению стресса. "Чашка горячего кофе может быть не только приятной и успокаивающей, но и помочь зарядиться энергией и продуктивно начать день", — советует доктор Батра.

С другой стороны, холодный кофе имеет свой набор преимуществ. Для людей с чувствительным желудком или тех, кто склонен к кислотному рефлюксу, холодный кофе может быть менее раздражающим, чем горячий. "Он часто имеет более низкое содержание кофеина, что делает его подходящим выбором для тех, кто чувствителен к кофеину или хочет ограничить его потребление", — объясняет доктор Батра. Кроме того, холодный кофе можно быстро приготовить, что делает его удобным для занятого образа жизни. Подобные освежающие напитки обычно употребляют в жаркий день.

В конечном счете, выбор между горячим и холодным кофе во многом зависит от личного выбора или вкуса, погодных условий и имеющихся проблем со здоровьем. Если вы хотите получить антиоксидантные свойства, снять стресс и согреться, горячий кофе может быть предпочтительнее. С другой стороны, если вы отдаете приоритет комфорту пищеварения, снижению уровня кофеина и простоте приготовления, то холодный кофе может быть лучшим вариантом. "Оба типа имеют свои преимущества и обеспечивают повышение уровня кофеина, но они предлагают разные впечатления из-за разницы в температуре и методах заваривания. Так что речь идет о том, чтобы найти то, что лучше всего соответствует вашему образу жизни и проблемам со здоровьем", — говорит эксперт.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту