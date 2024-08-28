Горячий или холодный: диетологи рассказали, какой кофе полезнее и почему
Многие люди начинают свой день с чашечки кофе, но вкусы у всех разные, поэтому, когда одни предпочитают пить горячий напиток, другие отдают предпочтение холодному. Диетологи рассказали, какой из этих напитков полезнее.
Кофе – один из самых любимых и широко потребляемых напитков, который люди предпочитают пить по утрам. Согласно Всемирному обзору народонаселения, американцы обычно употребляют около трех чашек кофе в день. Популярность кофе также растет в странах, где всегда был популярным чай напитком. Кофе часто выбирают за его способность обеспечивать мгновенный заряд энергии и справиться с утренней вялостью. Мало того, это важный источник антиоксидантов, которые являются одним из самых необходимых питательных веществ. Тем не менее споры продолжаются: что лучше — горячий кофе или холодный. Хотя и горячий, и холодный кофе являются одними из самых любимых напитков с кофеином, они совершенно разные и по-разному влияют на наш организм. Об этом пишет Health Shots.
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Процесс приготовления
"Основное различие между горячим и холодным кофе заключается в методах заваривания. Горячий кофе готовится путем обливания молотых кофейных зерен кипятком или молоком. Тепло помогает извлечь полный спектр вкусов, включая богатые масла и ароматические соединения, создавая насыщенный ароматный вкус", — объясняет диетолог доктор Арчана Батра. Холодный кофе готовится из молотого кофе, кубиков льда, молока и сахара (по желанию). Другой метод приготовления холодного кофе включает в себя заваривание горячего кофе с последующим быстрым охлаждением его на льду или в холодильнике. Однако этот метод может занять время.
Вкус
Горячий кофе обладает богатым ароматическим профилем с глубокими, сложными вкусами благодаря термическому извлечению растворимых соединений и масел из зерен. Холодный кофе, однако, более мягкий, часто менее кислый и в целом похож по вкусу на горячий кофе. Его вкус можно усилить с помощью таких добавок, как молоко, сливки или ароматизированные сиропы.
Содержание кофеина
"Уровень кофеина в обоих видах кофе зависит от технологии заваривания и соотношения кофе к воде или молоку. Горячий кофе может иметь более высокую концентрацию из-за более длительного времени заваривания", — говорит доктор Батра. Содержание кофеина также варьируется в зависимости от количества используемого кофе, поэтому при сравнении уровней кофеина важно учитывать конкретный метод приготовления и тип кофе.
Температура
Температура существенно влияет на вкус вашего кофе. Горячий кофе успокаивает и бодрит, что особенно важно в холодную погоду. Холодный кофе, наоборот, освежает и охлаждает, что делает его идеальным для жарких летних дней. Его часто употребляют со льдом или в составе смешанных напитков, таких как кофейный смузи или фраппучино.
Горячий кофе против холодного
Горячий кофе известен своим множеством преимуществ для здоровья. По данным Американского химического общества, горячий кофе обычно содержит больше антиоксидантов, чем холодный напиток, что помогает бороться с окислительным стрессом и воспалением, потенциально снижая риск некоторых заболеваний. Аромат только что заваренного кофе может оказывать успокаивающее действие и способствовать снижению стресса. "Чашка горячего кофе может быть не только приятной и успокаивающей, но и помочь зарядиться энергией и продуктивно начать день", — советует доктор Батра.
С другой стороны, холодный кофе имеет свой набор преимуществ. Для людей с чувствительным желудком или тех, кто склонен к кислотному рефлюксу, холодный кофе может быть менее раздражающим, чем горячий. "Он часто имеет более низкое содержание кофеина, что делает его подходящим выбором для тех, кто чувствителен к кофеину или хочет ограничить его потребление", — объясняет доктор Батра. Кроме того, холодный кофе можно быстро приготовить, что делает его удобным для занятого образа жизни. Подобные освежающие напитки обычно употребляют в жаркий день.
В конечном счете, выбор между горячим и холодным кофе во многом зависит от личного выбора или вкуса, погодных условий и имеющихся проблем со здоровьем. Если вы хотите получить антиоксидантные свойства, снять стресс и согреться, горячий кофе может быть предпочтительнее. С другой стороны, если вы отдаете приоритет комфорту пищеварения, снижению уровня кофеина и простоте приготовления, то холодный кофе может быть лучшим вариантом. "Оба типа имеют свои преимущества и обеспечивают повышение уровня кофеина, но они предлагают разные впечатления из-за разницы в температуре и методах заваривания. Так что речь идет о том, чтобы найти то, что лучше всего соответствует вашему образу жизни и проблемам со здоровьем", — говорит эксперт.
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