Гаряча чи холодна: дієтологи розповіли, яка кава корисніша і чому

Багато людей починають свій день із філіжанки кави, але смаки у всіх різні, тому, коли одні вважають за краще пити гарячий напій, інші віддають перевагу холодному. Дієтологи розповіли, який із цих напоїв корисніший.

Related video

Кава — один із найулюбленіших і найпоширеніших напоїв, яким люди найчастіше віддають перевагу вранці. Згідно з Всесвітнім оглядом народонаселення, американці зазвичай вживають близько трьох чашок кави на день. Популярність кави також зростає в країнах, де завжди був популярним чай напоєм. Каву часто обирають за її здатність забезпечувати миттєвий заряд енергії та впоратися з ранковою млявістю. Мало того, це важливе джерело антиоксидантів, які є однією з найнеобхідніших поживних речовин. Проте суперечки тривають: що краще — гаряча кава чи холодна. Хоча і гаряча, і холодна кава є одними з найулюбленіших напоїв з кофеїном, вони абсолютно різні і по-різному впливають на наш організм. Про це пише Health Shots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Процес приготування

Фото: Pixabay

"Основна відмінність між гарячою і холодною кавою полягає в методах заварювання. Гаряча кава готується шляхом обливання мелених кавових зерен окропом або молоком. Тепло допомагає витягти повний спектр смаків, включно з багатими оліями та ароматичними сполуками, створюючи насичений ароматний смак", — пояснює дієтолог доктор Арчана Батра. Холодна кава готується з меленої кави, кубиків льоду, молока і цукру (за бажанням). Інший метод приготування холодної кави включає в себе заварювання гарячої кави з подальшим швидким охолодженням її на льоду або в холодильнику. Однак цей метод може зайняти час.

Смак

Гаряча кава має багатий ароматичний профіль із глибокими, складними смаками завдяки термічному вилученню розчинних сполук і олій із зерен. Холодна кава, однак, м'якша, часто менш кисла і загалом схожа за смаком на гарячу каву. Її смак можна посилити за допомогою таких добавок, як молоко, вершки або ароматизовані сиропи.

Вміст кофеїну

Фото: Freepik

"Рівень кофеїну в обох видах кави залежить від технології заварювання і співвідношення кави до води або молока. Гаряча кава може мати вищу концентрацію через триваліший час заварювання", — каже доктор Батра. Вміст кофеїну також варіюється залежно від кількості використовуваної кави, тому під час порівняння рівнів кофеїну важливо враховувати конкретний метод приготування і тип кави.

Температура

Температура суттєво впливає на смак вашої кави. Гаряча кава заспокоює і бадьорить, що особливо важливо в холодну погоду. Холодна кава, навпаки, освіжає та охолоджує, що робить її ідеальною для спекотних літніх днів. Її часто вживають з льодом або в складі змішаних напоїв, таких як кавовий смузі або фраппучіно.

Гаряча кава проти холодної

Фото: Фото: Gettyimages

Гаряча кава відома своєю безліччю переваг для здоров'я. За даними Американського хімічного товариства, гаряча кава зазвичай містить більше антиоксидантів, ніж холодний напій, що допомагає боротися з окислювальним стресом і запаленням, потенційно знижуючи ризик деяких захворювань. Аромат щойно завареної кави може чинити заспокійливу дію і сприяти зниженню стресу. "Чашка гарячої кави може бути не тільки приємною і заспокійливою, а й допомогти зарядитися енергією і продуктивно почати день", — радить доктор Батра.

З іншого боку, холодна кава має свій набір переваг. Для людей із чутливим шлунком або тих, хто схильний до кислотного рефлюксу, холодна кава може бути менш дратівливою, ніж гаряча. "Вона часто має нижчий вміст кофеїну, що робить її відповідним вибором для тих, хто чутливий до кофеїну або хоче обмежити його споживання", — пояснює доктор Батра. Крім того, холодну каву можна швидко приготувати, що робить її зручною для зайнятого способу життя. Подібні освіжаючі напої зазвичай вживають у спекотний день.

Зрештою, вибір між гарячою і холодною кавою багато в чому залежить від особистого вибору або смаку, погодних умов і наявних проблем зі здоров'ям. Якщо ви хочете отримати антиоксидантні властивості, зняти стрес і зігрітися, гаряча кава може бути кращою. З іншого боку, якщо ви віддаєте пріоритет комфорту травлення, зниженню рівня кофеїну і простоті приготування, то холодна кава може бути найкращим варіантом. "Обидва типи мають свої переваги і забезпечують підвищення рівня кофеїну, але вони пропонують різні враження через різницю в температурі та методах заварювання. Тож ідеться про те, щоб знайти те, що найкраще відповідає вашому способу життя та проблемам зі здоров'ям", — каже експерт.

Нагадаємо, 3 хитрощі, які дадуть змогу швидко скинути вагу, вживаючи каву.

Раніше Фокус писав про те, які помилки під час приготування кави можуть зіпсувати її смак.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця