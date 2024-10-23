Идеально есть на завтрак: 3 лучших постных белка для похудения

Ни один здоровый прием пищи не обходится без достаточной порции белка. И это очень правильно, особенно, когда дело касается завтрака, и особенно, если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов.

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Обеспечение достаточного количества белка в утреннем приеме пищи имеет решающее значение для поддержания энергии в течение дня и помогает вашему организму эффективнее сжигать жир. Нежирные белки с низким содержанием насыщенных жиров и калорий особенно полезны для людей, которые хотят похудеть. К счастью, есть много отличных вариантов, которые можно легко включить в свой ежедневный завтрак. Об этом пишет She Finds.

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Творог

Фото: Freepik

Этот недооцененный завтрак может сотворить чудеса для вашего здоровья, особенно если вы пытаетесь похудеть. Диетолог Триста Бест говорит, что "полстакана порции творога может обеспечить около 13 граммов белка". Кроме того, эта вкусная, универсальная еда "относительно низкокалорийная" и содержит всего около 80 калорий на порцию.

Кроме того, диетолог отмечает, что творог содержит здоровую дозу кальция, фосфора, селена и витамина B12. "Эти питательные вещества играют важную роль в здоровье костей, иммунной функции и общем состоянии здоровья", — уверяет Бест.

Йогурт

Фото: Freepik

Йогурт не только служит идеальной основой для питательных орехов и ягод. Это также удивительный источник белка и полезных для кишечника пробиотиков. "Йогурт, вероятно, является одним из самых популярных вариантов завтрака для тех, кто хочет похудеть из-за содержания в нем белка и пробиотиков", — говорит диетолог Кэтрин Гервацио.

Она отмечает, что этот богатый белком завтрак удивительно полезен для здоровья кишечника, потому что он "содержит миллионы полезных бактерий для улучшения пищеварения, уравновешивая микрофлору в кишечнике". Эти пробиотики, по словам Гервацио, "как известно, способствуют высвобождению гормонов пептида YY (PYY) и пептида-1 (GLP-1), которые, как известно, снижают аппетит. Увеличение высвобождения этих гормонов может сжечь больше калорий и жира".

Яичные белки

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Яйца, безусловно, являются основным продуктом завтрака, независимо от того, любите ли вы их в омлете, яйце-пашот или на тосте с авокадо. Бест рекомендует выбирать на завтрак яичные белки, которые содержат небольшое количество калорий, но при этом дадут организму хорошее количество белка.

"Яичные белки могут быть отличным способом сократить количество жира в традиционной пище на основе яиц, сохраняя при этом нежирный источник белка", — говорит она, отмечая, что это позволяет "сократить количество калорий с 71 до 18, теряя при этом всего 2 грамма белка". Между тем, содержание жира "падает с 5 граммов в целом яйце до нуля при употреблении только яичных белков".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.