Ідеально їсти на сніданок: 3 найкращі пісні білки для схуднення

Жоден здоровий прийом їжі не обходиться без достатньої порції білка. І це дуже правильно, особливо, коли справа стосується сніданку, і особливо, якщо ви намагаєтеся скинути кілька кілограмів.

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Забезпечення достатньої кількості білка в ранковому прийомі їжі має вирішальне значення для підтримання енергії протягом дня і допомагає вашому організму ефективніше спалювати жир. Нежирні білки з низьким вмістом насичених жирів і калорій особливо корисні для людей, які хочуть схуднути. На щастя, є багато чудових варіантів, які можна легко включити до свого щоденного сніданку. Про це пише She Finds.

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Кисломолочний сир

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Цей недооцінений сніданок може створити дива для вашого здоров'я, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути. Дієтолог Тріста Бест каже, що "півсклянки порції сиру може забезпечити близько 13 грамів білка". Крім того, ця смачна, універсальна їжа "відносно низькокалорійна" і містить лише близько 80 калорій на порцію.

Крім того, дієтологиня зазначає, що сир містить здорову дозу кальцію, фосфору, селену і вітаміну B12. "Ці поживні речовини відіграють важливу роль у здоров'ї кісток, імунній функції та загальному стані здоров'я", — запевняє Бест.

Йогурт

Фото: Freepik

Йогурт не тільки служить ідеальною основою для поживних горіхів і ягід. Це також дивовижне джерело білка і корисних для кишечника пробіотиків. "Йогурт, імовірно, є одним з найпопулярніших варіантів сніданку для тих, хто хоче схуднути через вміст у ньому білка і пробіотиків", — каже дієтологиня Кетрін Герваціо.

Вона зазначає, що цей багатий на білок сніданок напрочуд корисний для здоров'я кишківника, тому що він "містить мільйони корисних бактерій для поліпшення травлення, врівноважуючи мікрофлору в кишківнику". Ці пробіотики, за словами Герваціо, "як відомо, сприяють вивільненню гормонів пептиду YY (PYY) і пептиду-1 (GLP-1), які, як відомо, знижують апетит. Збільшення вивільнення цих гормонів може спалити більше калорій і жиру".

Яєчні білки

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Яйця, безумовно, є основним продуктом сніданку, незалежно від того, чи любите ви їх в омлеті, яйці-пашот або на тості з авокадо. Бест рекомендує обирати на сніданок яєчні білки, які містять невелику кількість калорій, але при цьому дадуть організму хорошу кількість білка.

"Яєчні білки можуть бути чудовим способом скоротити кількість жиру в традиційній їжі на основі яєць, зберігаючи водночас нежирне джерело білка", — каже вона, зазначаючи, що це дає змогу "скоротити кількість калорій із 71 до 18, втрачаючи водночас лише 2 грами білка". Тим часом, вміст жиру "падає з 5 грамів у цілому яйці до нуля при вживанні тільки яєчних білків".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.