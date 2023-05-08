Цена $7300 и заводское ГБО: рассекречен самый дешевый кроссовер Hyundai (фото)

Кроссовер Hyundai Exter достигает 4 м в длину и отличается выразительным граненным дизайном. Бюджетную модель предложат в пяти разных версиях.

Опубликованы официальные фото Hyundai Exter. Компактный кроссовер поступит в продажу с лета по цене примерно от 7300 долларов, но уже доступен для предварительного заказа. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Самый дешевый кроссовер Hyundai будут выпускать в Индии и планируется экспорт модели в ряд стран. Он построен на платформе хэтчбека i10 и достигает около 4 м в длину. По размерам Exter займет нишу между Hyundai Casper и Venue.

Кроссовер отличается граненным дизайном Фото: Hyundai

В дизайне просматривается влияние нового Hyundai Mufasa. Во внешнем виде преобладают грани и углы. У авто высокий капот, расширенные крылья, "двухэтажная" передняя оптика и выраженный пластиковый обвес. Задние стойки крыши украшены узором.

Салон Hyundai Exter 2023 еще не рассекречен, но известно, что модель предложат в пяти разных вариантах комплектации.

На выбор предложат бензиновый и газовый варианты модели Фото: Hyundai

Новый Hyundai Exter 2023 оснащен 1,2-литровым двигателем, развивающим 83 л. с. на бензине и 69 л. с. – с заводским ГБО. Позже появится версия с 1,0-литровым 100-сильным турботором. На выбор предложат 5-ступенчатые механическую и роботизированную КПП, а привод у кроссовера будет исключительно передним.

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