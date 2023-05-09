Самый доступный электромобиль Volvo полностью рассекречен до премьеры (фото)

Новый Volvo EX30 — небольшой городской кроссовер длиной около 4,2-4,3 м. Электрокар предложат в версиях с задним и полным приводом мощностью до 428 л. с.

В интернет попали патентные изображения Volvo EX30. Компактный электрокроссовер официально представят 7 июня. Рендеры опубликованы на сайте Coche Spias.

Дизайн Volvo EX30 2024 выполнен в духе флагманского кроссовера EX90 и премиального Polestar 3. У него длинный капот, рубленные формы и тоненькие стреловидные фары.

Электрокроссовер дебютирует 7 июня Фото: cochespias.net

Электромобиль Volvo EX30 построят на платформе SEA, которую также используют кроссовер Smart #1 и новый Zeekr X. Длина авто составит около 4,2-4,3 м, а колесная база – примерно 2,75 м.

Ожидается, что, как и собратья, кроссовер Volvo EX30 2024 будет предложен в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной модификациях. Топовая версия сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды.

Скорее всего, электромобиль Volvo EX30 оснастят батареей емкостью 66 кВт∙ч. Запас хода кроссовера превысит 480 км.

Volvo EX30 стагнет самым доступным электромобилем марки Фото: cochespias.net

Новый Volvo EX30 станет самым дешевым электромобилем шведской марки. В украинском представительстве Volvo сообщили, что заказы на авто начнут принимать сразу после презентации, причем заявку можно будет оформить и в нашей стране.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo создали мощный гибридный кроссовер с рекордным запасом хода.

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