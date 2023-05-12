Нетипичный раритет: 26-летний самосвал Ford продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Самосвал Ford F-350 практически не покидал гараж и лишь раз использовался по назначению. За 26 лет он проехал всего 2550 км.

В американском штате Миссури за баснословные деньги продали обычный Ford F-350 1997 года. За небольшой самосвал отдали 84 800 долларов – как за новый Porsche Cayenne. Об этом сообщает сайт The Drive.

Самосвал Ford лишь раз использовали по назначению Фото: the drive

Столь высокая стоимость утилитарного грузового авто обусловлена его сохранностью. Пробег самосвала за 26 лет составляет всего 2550 км. Машина практически не эксплуатировалась по назначению – лишь один раз в 1999 году она привезла груз гравия.

Грузовик отлично сохранился Фото: the drive

Выяснилось, что этот самосвал Ford F-350 купил владелец автосалона Ford. Он практически не ездил на авто – и лишь периодически посещал СТО в своем дилерском центре для замены масла, фильтров и других расходников. В итоге, грузовик стал капсулой времени.

Большую часть времени грузовик Ford F-350 стоял в отапливаемом гараже. У него родная краска и чистое днище без малейшего пятна ржавчины. Недавно владелец только заменил шины авто. Теперь самосвал отправился в частную коллекцию.

Под капотом установлен 7,3-литровый турбодизель Фото: the drive

Под капотом грузовика установлен 7,3-литровый турбодизельный V8 Power Stroke на 225 л. с. и 610 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Ранее Фокус рассказывал про культовый седан BMW M5 E39 с пробегом всего 1200 км.

Также мы писали про 70-летний внедорожник Jeep в состоянии нового авто.