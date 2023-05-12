Нетипичный раритет: 26-летний самосвал Ford продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)
Самосвал Ford F-350 практически не покидал гараж и лишь раз использовался по назначению. За 26 лет он проехал всего 2550 км.
В американском штате Миссури за баснословные деньги продали обычный Ford F-350 1997 года. За небольшой самосвал отдали 84 800 долларов – как за новый Porsche Cayenne. Об этом сообщает сайт The Drive.
Столь высокая стоимость утилитарного грузового авто обусловлена его сохранностью. Пробег самосвала за 26 лет составляет всего 2550 км. Машина практически не эксплуатировалась по назначению – лишь один раз в 1999 году она привезла груз гравия.
Выяснилось, что этот самосвал Ford F-350 купил владелец автосалона Ford. Он практически не ездил на авто – и лишь периодически посещал СТО в своем дилерском центре для замены масла, фильтров и других расходников. В итоге, грузовик стал капсулой времени.
Большую часть времени грузовик Ford F-350 стоял в отапливаемом гараже. У него родная краска и чистое днище без малейшего пятна ржавчины. Недавно владелец только заменил шины авто. Теперь самосвал отправился в частную коллекцию.
Под капотом грузовика установлен 7,3-литровый турбодизельный V8 Power Stroke на 225 л. с. и 610 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.
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