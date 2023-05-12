Нетиповий раритет: 26-річний самоскид Ford продали за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

Самоскид Ford F-350 практично не залишав гараж і лише раз використовувався за призначенням. За 26 років він проїхав лише 2550 км.

Related video

В американському штаті Міссурі за нечувані гроші продали звичайний Ford F-350 1997 року. За невеликий самоскид віддали 84 800 доларів — як за новий Porsche Cayenne. Про це повідомляє сайт The Drive.

Самоскид Ford лише раз використовували за призначенням Фото: the drive

Така висока вартість утилітарного вантажного авто обумовлена його безпекою. Пробіг самоскида за 26 років становить лише 2550 км. Машина практично не експлуатувалася за призначенням — лише один раз 1999 року вона привезла вантаж гравію.

Вантажівка чудово збереглася Фото: the drive

З'ясувалося, що це самоскид Ford F-350 купив власник автосалону Ford. Він практично не їздив на авто — і лише періодично відвідував СТО у своєму дилерському центрі для заміни оливи, фільтрів та інших витратних матеріалів. У результаті вантажівка стала капсулою часу.

Важливо

У покинутому гаражі знайшли один із найперших Ford Mustang в історії (фото)

Велику частину часу вантажівка Ford F-350 стояла в опалюваному гаражі. У нього рідна фарба та чисте днище без найменшої плями іржі. Нещодавно власник лише замінив шини авто. Тепер самоскид вирушив у приватну колекцію.

Під капотом встановлений 7,3-літровий турбодизель Фото: the drive

Під капотом вантажівки встановлений 7,3-літровий турбодизельний V8 Power Stroke на 225 к. с. та 610 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Раніше Фокус розповідав про культовий седан BMW M5 E39 із пробігом всього 1200 км.

Також ми писали про 70-річний позашляховик Jeep у стані нового авто.