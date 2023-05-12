Нетиповий раритет: 26-річний самоскид Ford продали за ціною нового Porsche Cayenne (фото)
Самоскид Ford F-350 практично не залишав гараж і лише раз використовувався за призначенням. За 26 років він проїхав лише 2550 км.
В американському штаті Міссурі за нечувані гроші продали звичайний Ford F-350 1997 року. За невеликий самоскид віддали 84 800 доларів — як за новий Porsche Cayenne. Про це повідомляє сайт The Drive.
Така висока вартість утилітарного вантажного авто обумовлена його безпекою. Пробіг самоскида за 26 років становить лише 2550 км. Машина практично не експлуатувалася за призначенням — лише один раз 1999 року вона привезла вантаж гравію.
З'ясувалося, що це самоскид Ford F-350 купив власник автосалону Ford. Він практично не їздив на авто — і лише періодично відвідував СТО у своєму дилерському центрі для заміни оливи, фільтрів та інших витратних матеріалів. У результаті вантажівка стала капсулою часу.
Велику частину часу вантажівка Ford F-350 стояла в опалюваному гаражі. У нього рідна фарба та чисте днище без найменшої плями іржі. Нещодавно власник лише замінив шини авто. Тепер самоскид вирушив у приватну колекцію.
Під капотом вантажівки встановлений 7,3-літровий турбодизельний V8 Power Stroke на 225 к. с. та 610 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.
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