Самый дорогой кроссовер Renault рассекречен до премьеры (фото)

Кроссовер Renault Austral Coupe отличается динамичным дизайном с покатой купеобразной крышей. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 280 л. с.

В модельном ряду Renault Austral 2024 появится стильная купеобразная версия. Кроссовер уже неоднократно снимали на испытаниях и на основе шпионских фото на сайте Carscoops создали первые его рендеры.

Новый Renault Austral Coupe станет более доступной альтернативой BMW X4 и Audi Q3 Sportback. Конкурентом модели называют Peugeot 408.

Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: carscoops.com

Главное отличие Renault Austral Coupe – более стремительный профиль. У авто купеобразный силуэт с покатой крышей и заостренной задней частью. В передней части широкая решетка радиатора Austral сочетается с продолговатыми фарами и изогнутыми ходовыми огнями в духе нового Renault Clio.

Скорее всего, купе-кроссовер Renault Austral будет несколько крупнее стандартной модели. Его длина составит около 4,6 м, а колесная база составит 2738 мм, как у семиместного Renault Espace.

В салоне передняя панель будет позаимствована у стандартного Renault Austral 2023. Это значит, что купе-кроссовер получит виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и большой 12-дюймовый тачскрин портретного формата.

Кроссовер сейчас проходит испытания Фото: carscoops.com

Ожидается, что новый Renault Austral Coupe получит 1,3-литровые бензиновые турбомоторы на 140 и 160 л. с., а также 200-сильную гибридную установку. Также не исключено, что позже появится и 280-сильный подзаряжаемый гибрид.

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