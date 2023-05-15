Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Самый дорогой кроссовер Renault рассекречен до премьеры (фото)

Renault Austral Coupe 2024, Renault Austral Coupe, Renault Austral, кроссовер Renault, новый Renault Austral
Фото: carscoops.com | Renault Austral Coupe появится в 2024 году

Кроссовер Renault Austral Coupe отличается динамичным дизайном с покатой купеобразной крышей. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 280 л. с.

Related video

В модельном ряду Renault Austral 2024 появится стильная купеобразная версия. Кроссовер уже неоднократно снимали на испытаниях и на основе шпионских фото на сайте Carscoops создали первые его рендеры.

Новый Renault Austral Coupe станет более доступной альтернативой BMW X4 и Audi Q3 Sportback. Конкурентом модели называют Peugeot 408.

Renault Austral Coupe, Renault Austral, кроссовер Renault, новый Renault Austral Fullscreen
Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях
Фото: carscoops.com

Главное отличие Renault Austral Coupe – более стремительный профиль. У авто купеобразный силуэт с покатой крышей и заостренной задней частью. В передней части широкая решетка радиатора Austral сочетается с продолговатыми фарами и изогнутыми ходовыми огнями в духе нового Renault Clio.

Скорее всего, купе-кроссовер Renault Austral будет несколько крупнее стандартной модели. Его длина составит около 4,6 м, а колесная база составит 2738 мм, как у семиместного Renault Espace.

Важно
Renault показали электрокроссовер в ретро-стиле стоимостью менее 30 000 евро (фото)
Renault показали электрокроссовер в ретро-стиле стоимостью менее 30 000 евро (фото)

В салоне передняя панель будет позаимствована у стандартного Renault Austral 2023. Это значит, что купе-кроссовер получит виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и большой 12-дюймовый тачскрин портретного формата.

Renault Austral Coupe, Renault Austral, кроссовер Renault, новый Renault Austral Fullscreen
Кроссовер сейчас проходит испытания
Фото: carscoops.com

Ожидается, что новый Renault Austral Coupe получит 1,3-литровые бензиновые турбомоторы на 140 и 160 л. с., а также 200-сильную гибридную установку. Также не исключено, что позже появится и 280-сильный подзаряжаемый гибрид.

Ранее Фокус сообщал, что Renault Megane вскоре заменят компактным кроссовером.

Также мы писали про самый дешевый электрокар Renault за 23 000 евро.