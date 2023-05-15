Найдорожчий кросовер Renault розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Renault Austral Coupe відрізняється динамічним дизайном з похилим купеподібним дахом. Модель запропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю до 280 к. с.

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У модельному ряду Renault Austral 2024 з'явиться стильна версія купеподібна. Кросовер уже неодноразово знімали на випробуваннях та на основі шпигунських фото на сайті Carscoops створили перші його рендери.

Новий Renault Austral Coupe стане більш доступною альтернативою BMW X4 та Audi Q3 Sportback. Конкурентом моделі називають Peugeot 408.

Кросовер запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: carscoops.com

Головна відмінність Renault Austral Coupe – стрімкіший профіль. У авто купеподібний силует з похилим дахом і загостреною задньою частиною. У передній частині широка решітка радіатора Austral поєднується з довгастими фарами і вигнутими ходовими вогнями на кшталт нового Renault Clio.

Швидше за все, купе-кросовер Renault Austral буде дещо більшим за стандартну модель. Його довжина складе близько 4,6 м, а колісна база складе 2738 мм, як у семимісного Renault Espace.

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У салоні передня панель буде запозичена у стандартного Renault Austral 2023. Це означає, що купе-кросовер отримає віртуальну панель приладів, проекцію на лобове скло та великий 12-дюймовий тачскрин портретного формату.

Кросовер зараз проходить випробування Фото: carscoops.com

Очікується, що новий Renault Austral Coupe отримає 1,3-літрові бензинові турбомотори на 140 та 160 к. с., а також 200-сильну гібридну установку. Також не виключено, що пізніше з'явиться і 280-сильний гібрид, що заряджається.

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