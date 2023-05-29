Двигатель Toyota и электрификация: раскрыты первые подробности новой Mazda CX-5

Кроссовер Mazda CX-5 сохранит привычную компоновку с поперечно расположенным двигателем. Модель предложат в гибридном исполнении.

Новая Mazda CX-5 третьего поколения появится не ранее 2025 года. Японский автопроизводитель все же продолжил развитие своей самой популярной модели, хотя ранее была информация, что ее снимут с производства. Подробности нового кроссовера стали известны журналистам австралийского сайта The Drive.

Источники в Mazda сообщили, что разработка CX-5 еще идет, поэтому в 2023 и 2024 году модель точно не представят. На некоторых рынках модель будет продаваться параллельно с новой Mazda CX-50.

Сообщается, что кроссовер Mazda CX-5 сохранит знакомую компоновку с расположенным поперечно двигателем и передним либо полным приводом. Это значит, что она не получит новую заднеприводную платформу Mazda CX-60 и CX-90.

Также стало известно, что новая Mazda CX-5 станет гибридом, ведь в ближайшие годы автопроизводитель представит только электрифицированные модели. Силовую установку предоставит Toyota: по одной версии, ее позаимствуют у Toyota RAV4, по второй – у Toyota Corolla Cross.

Напомним, что кроссовер Mazda CX-5 – самая популярная модель в линейке японского бренда. В прошлом году собрали 365 135 этих авто, а всего с 2012 года выпущено свыше 3,5 миллионов кроссоверов.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda готовит новый спорткар с роторно-поршневым двигателем.

Также мы писали, что британцы назвали лучшие кроссоверы стоимостью до $20 000.