Цена 36 000 евро и 3,6 с до сотни: представлен самый доступный электромобиль Volvo (видео)

Компактный кроссовер Volvo EX30 предложен в версиях мощностью 272 и 428 л. с. и с двумя вариантами батареи. Самая "дальнобойная" модификация проедет 480 км без подзарядки.

Новый Volvo EX30 официально представлен. Компактный кроссовер уже доступен для заказа по цене от 36 000 евро. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Volvo.

Электрокар способен проехать до 480 км без подзарядки Фото: Volvo

Дизайн Volvo EX30 2024

Электромобиль Volvo EX30 выполнен в фирменном рубленном стиле и напоминает по дизайну старшего брата EX90 и новый Polestar 3. У него длинный капот, тоненькие светодиодные фары и изогнутая оконная линия. Заднее стекло прикрыто спойлером, а фонари соединены тоненькими диодными полосами. Позже предложат вариант повышенной проходимости Cross Country с 18-дюймовой внедорожной резиной, пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом.

Внедорожный Volvo EX30 Cross Country Фото: Volvo

В основе Volvo EX30 2024 лежит платформа SEA, которую также используют электрокроссоверы Smart #1 и Zeekr X. Компактный кроссовер Volvo сопоставим с собратьями по размерах.

Габариты Volvo EX30:

длина – 4233 мм;

ширина – 1837 мм;

высота – 1555 мм;

колесная база – 2650 мм.

На выбор предложены версии на 272 и 428 л. с. Фото: Volvo

Салон и комплектация Volvo EX30 2024

В отделке салона используются весьма нетипичные материалы вроде шерсти, льна или джинсовой ткани. Часть материалов получены путем вторичной переработки.

В салоне нет щитка приборов Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX30 2024 не имеет щитка приборов — все показания выведены на большой центральный тачскрин портретного формата. Мультимедийная система создана на базе Google Android. Между передними сиденьями расположена оригинальная консоль с выдвижным ящиком.

Оснащение Volvo EX30 весьма богатое — в "базе" есть 18-дюймовые диски, подогрев руля и сидений, акустика мощностью 1040 Вт, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Топовая версия получила электропривод сидений, парковочный автопилот, панорамную крышу, камеры кругового обзора.

В отделке салона использованы материалы, полученные путем вторичной переработки Фото: Volvo

Новый Volvo EX30, характеристики

Электрокроссовер Volvo EX30 доступен в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной версиях. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с — это самый быстрый серийный Volvo.

На выбор предложены аккумуляторные батареи емкостью 54 и 69 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 344 км, во втором — 480 км с задним приводом и 460 км — с полным. Зарядка батареи в быстром режиме на 80% занимает 28 минут.

На электрокар начинают принимать заявки сразу после презентации. Его можно будет заказать и в Украине.

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