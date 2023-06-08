Машины мечты: самые необычные автомобильные концепты всех времен (фото)
Некоторые из этих концепт-каров настолько сильно опередили время, что их технологии нашли свое применение только спустя несколько десятков лет. Они все еще способны удивить автолюбителей своими смелыми решениями.
Концепт-кары помогают автопроизводителям показать направление своих брендов и следить за реакцией публики на разработки. Многие из них так и не поступили в серийное производство, но оказали сильное влияние на всю автомобильную индустрию. Фокус расскажет о самых необычных концептах каждого десятилетия, начиная с 1950-х годов.
Дизайнеры и инженеры регулярно создают эффектные концепт-кары, которые привлекают публику своими смелыми решениями. Мы сосредоточимся на самых необычных концептах, которые не похожи на другие автомобили.
Самые необычные автомобильные концепты 1950-х:
GM XP-21 Firebird
Дата презентации: 1953 год
В 1953 году мир увидел, как бы выглядел гибрид истребителя и автомобиля. Концепт-кар GM XP-21 Firebird был вдохновлен авиацией и должен был оснащаться реактивным двигателем.
По задумке, водитель садился внутрь через откидную кабину. Интерьер был рассчитан только на одно посадочное место.
Ford Nucleon
Дата презентации: 1958 год
В 1950-х годах ученые активно работали над ядерными технологиями. Концепт-кар Ford Nucleon демонстрировал, как бы выглядели автомобили с компактным ядерным реактором на борту.
Ford Nucleon получил необычный дизайн с большими передними и задними свесами кузова. По задумке, на одной капсуле с ядерным топливом автомобиль мог проехать около 8 000 км.
Alfa Romeo BAT
Дата презентации: 1953, 1954 и 1955 год
Alfa Romeo BAT является совместным проектом итальянского автопроизводителя и кузовного ателье Bertone. С 1953 по 1955 год было представлено три концепт-кара: BAT 5, BAT 7 и BAT 9.
Дизайн всех трех автомобилей был вдохновлен летучей мышью. Уникальной чертой моделей стали необычные задние панели, имитирующие крылья.
Самые необычные автомобильные концепты 1960-х:
Ford Seattle-Ite XXI
Дата презентации: 1962 год
Ford Seattle-Ite XXI по праву можно считать одним из самых экстравагантных концепт-каров 1960-х. Некоторые инженерные решения произвели настоящий фурор среди автолюбителей тех лет.
Предполагалось, что у Ford Seattle-Ite XXI будут сменные передние части, которые меняют не только внешний вид, но и силовую установку. Например, для города можно было использовать двигатель с низким расходом топлива, а для поездок между городами — мощный V8.
Спереди были установлены четыре управляемых колеса. Внутри можно было найти навигационный компьютер, который также показывал информацию о погоде и состоянии авто.
AMC Amitron
Дата презентации: 1967 год
Электромобили обрели свою популярность только к концу 2000-х годов с выходом Tesla Roadster. Тем не менее компания American Motors Corporation задумывалась о создании электрокара еще в 1960-х годах.
AMC Amitron отличался компактными габаритами и клиновидным кузовом со скрытыми передними фарами. Тогда многим потенциальным покупателям идея показалась странной и не перспективной, поэтому от модели решили отказаться.
Lamborghini Marzal
Дата презентации: 1967 год
Lamborghini Marzal был создан совместно с кузовным ателье Bertone и сильно отличался от всех автомобилей 1960-х. Спорткар имел клиновидный силуэт, которые станет популярным у многих спортивных автомобилей только в следующем десятилетии.
Также привлекает внимание необычное боковое остекление концепта. Они открывают вид на интерьер с четырьмя посадочными местами.
Самые необычные автомобильные концепты 1970-х:
Nissan 126X
Дата презентации: 1970 год
Концепт-кар Nissan 126X отличается клиновидным силуэтом и оригинальными инженерными решениями. В отверстиях на передней части авто были установлены световые индикаторы, которые показывали разные цвета в зависимости от степени разгона авто.
Nissan 126X оснащался 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем, который устанавливался поперечно за спиной водителя и его пассажиров. Также концепт предлагал систему полного привода, что было инновационным решением для спортивных автомобилей тех лет.
Volvo VESC
Дата презентации: 1972 год
Компания Volvo прославилась благодаря выпуску одних из самых безопасных автомобилей в мире. Концепт-кар VESC (Volvo Experimental Safety Car) возводит эту идею в абсолют.
Для повышения безопасности автомобиль получил необычную обтекаемую форму кузова и большие передний и задний бампера. Автомобиль также получил встроенный каркас безопасности, антиблокировочную систему, систему автоматического отключения подачи топлива и несколько подушек безопасности.
Mercedes-Benz C111-III Diesel
Дата презентации: 1977 год
Необычный обтекаемый суперкар Mercedes-Benz C111-III Diesel внешне напоминает экономный спорткар Volkswagen XL1, но появился почти на 40 лет раньше. Автомобиль был создан специально для того, чтобы установить сразу несколько рекордов скорости.
Под серебристым кузовом скрывался 3-литровый рядный пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощность 230 л.с. Это позволяло обтекаемому автомобилю развивать скорость свыше 320 км/ч.
Самые необычные автомобильные концепты 1980-х:
Citroën Karin
Дата презентации: 1980 год
Citroën Karin является трехместным купе с необычной кабиной и треугольным кузовом. Огромные фары занимали почти всю переднюю часть авто.
Автомобиль оснащался гидропрневматическая подвеска как у моделей DS и отличался футуристичным интерьером. Внешний вид дополняли необычные двери типа "крыло чайки".
Italdesign Machimoto
Дата презентации: 1986 год
Italdesign в 1980-х показали, что будет, если объединить автомобиль и мотоцикл. Концепт-кар Machimoto предлагает шесть посадочных мест, каждое из которых является седлом от мотоцикла.
Несмотря на эффектный внешний вид Italdesign Machimoto основан на хэтчбеке Volkswagen Golf. Под капотом расположен 1,8-литровый двигатель мощностью около 140 л.с.
Cadillac Voyage and Solitaire
Дата презентации: 1988 год
Концепт-кар Cadillac Voyage and Solitaire балансирует между футуризмом и ретро-стилем. Этот седан отличается обтекаемым кузовом с закрытыми колесными арками, как у автомобилей 1950-х.
Под капотом расположен 4,5-литровый двигатель V8, а мощность передавалась на все четыре колеса благодаря системе полного привода. Также модель предлагала инновационный интерьер с камерой заднего вида и спутниковой навигацией.
Самые необычные автомобильные концепты 1990-х:
Renault Argos
Дата презентации: 1994 год
Renault Argos является необычным родстером, который весит всего 750 кг. Концепт-кар предлагал три посадочных места, а его кузов был изготовлен из очень легких материалов.
Боковые зеркала и боковые двери могли спрятаться в кузов, когда они не были необходимы. Под капотом был установлен 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель, который работал в паре с автоматической коробкой передач.
Mercedes-Benz VRC
Дата презентации: 1995 год
В 1995 году Mercedes-Benz представили необычный концепт-кар VRC (Vario Research Car), который подходил для тех, кто хочет получить максимум возможностей с одним автомобилем. По задумке разработчиков, кузовные панели авто можно было быстро заменить у дилера, превратив кабриолет в универсал, пикап или купе.
Идея оказалась слишком спорной, так как модель могла создать большую конкуренцию для других автомобилей Mercedes-Benz. В итоге это авто так и не поступило в производство.
Ford 021C
Дата презентации: 1999 год
Компактный седан Ford 021C обладал необычным футуристичным дизайном. Дизайн концепт-кара создал промышленный дизайнер Марк Ньюсон, которые ранее не работал с автомобилями.
Ford 021C оснащался 1,6-литровыми бензиновым двигателем. Он работал в паре с автоматической коробкой передач.
Самые необычные автомобильные концепты 2000-х:
Buick Blackhawk
Дата презентации: 2000 год
Необычный кабриолет в ретро-стиле Buick Blackhawk вдохновлен культовыми американскими моделями 1950-х годов. Длинный автомобиль оснащался жесткой крышей и скрытыми передними фарами.
Под капотом расположен 7,5-литровый двигатель V8 мощностью 463 л.с. Он работал в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Hyundai Neos
Дата презентации: 2000 год
Концепт-кар Hyundai Neos напоминает американские хот-роды и должен был показать, что корейский бренд способен выпускать не только дешевые модели. Спортивный двухместный родстер был выполнен в ретро-стиле.
Автомобиль оснащался 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 253 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал около 5 секунд.
Alfa Romeo BAT 11
Дата презентации: 2008 год
Alfa Romeo BAT 11 продолжает идею одноименных концепт-каров 1950-х годов. Этот концепт также был создан совместно с ателье Bertone.
Alfa Romeo BAT 11 получил необычный кузов с задними панелями, которые имитируют крылья. Концепт-кар основан на спорткаре 8C Competizione.
Самые необычные автомобильные концепты 2010-х:
Cadillac Ciel
Дата презентации: 2011 год
Огромный четырехдверный кабриолет Cadillac Ciel напомнил публике о том, что раньше бренд выпускал одни из самых роскошных автомобилей в мире. Задние двери открывались против хода, как у многих моделей Rolls-Royce.
Cadillac Ciel оснащался гибридной силовой установкой с 3,6-литровым двигателем V6 и электромотором мощностью 425 л.с. Автомобиль планировали запустить в производство, но позже от этой идеи решили отказаться.
Nissan IDx Nismo
Дата презентации: 2013 год
Заряженный хэтчбек Nissan IDx Nismo получил необычный дизайн с элементами ретро-стиля. Отличительной чертой концепт-кара стал боковой выхлоп и широкие колесные арки.
На концепт планировали устанавливать 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 230 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал 7 секунд.
Volkswagen ID. Buggy
Дата презентации: 2019 год
Volkswagen ID. Buggy является пляжным багги на электротяге. Дизайн концепт-кара вдохновлен моделью Meyers Manx, которая была основана на Volkswagen Beettle.
Volkswagen ID. Buggy оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 201 л.с. Их питает аккумуляторная батарея емкостью 62 кВт⋅ч.
Самые необычные автомобильные концепты 2020-х:
Mercedes-Benz VISION AVTR
Дата презентации: 2020 год
Mercedes-Benz VISION AVTR является представлением бренда о том, как должны выглядеть автомобили будущего. Концепт-кар создан к премьере фильма "Аватар: Путь воды".
Mercedes-Benz VISION AVTR оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 475 л.с. Также автомобиль поддерживает инновационную технологию быстрой зарядки, которая позволяет пополнить запас аккумуляторной батареи с 0 до 100% всего за 15 минут.
Mini Vision Urbanaut
Дата презентации: 2020 год
Электрический автономный минивэн Mini Vision Urbanaut показывает, что британский бренд планирует существенно расширить свой модельный ряд. Концепт-кар отличается минималистичными интерьером и предлагает революционные технологии.
Все сиденья в интерьере можно разворачивать на 360 градусов. Благодаря этому салон можно превратить в уютное жилое пространство.
Audi Activesphere
Дата презентации: 2023 год
Футуристичный кроссовер Audi Activesphere предлагает множество инновационных решений. В интерьере нет панели приборов, так как все данные проецируются на лобовое стекло.
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