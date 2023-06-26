Дороже Land Cruiser: самый роскошный кроссовер Toyota рассекретили до премьеры (фото)

Большой премиальный кроссовер Toyota Century SUV будет стоить минимум 75 000 долларов. Модель предложат исключительно в мощных гибридных версиях.

Новый кроссовер Toyota Century SUV показали на первом официальном изображении. Флагманская внедорожная модель японской марки засветилась во время презентации минивэна Toyota Alphard. Об этом сообщает сайт Response.

Авто предложат только в гибридных версиях

Первый тизер Toyota Century SUV подтвердил истинность неофициальных изображений авто. Угловатый дизайн с длинным капотом и высокой оконной линией выдержан в духе седана Toyota Century.

Пока подробностей про кроссовер Toyota Century SUV немного. Известно, что роскошное авто сейчас проходит тесты и появится в нынешнем году, а его стартовая цена составит около 75-80 тыс. долларов.

Новая Toyota Century SUV будет построена на платформе моделей Grand Highlander и Lexus TX. Ее длина составит около 5,2 м, а колесная база – примерно 3 м.

Неофициальный рендер Toyota Century Фото: BestCarWeb

Несмотря на столь крупные размеры, в салоне установят только два ряда сидений. Покупателям предложат версии на 4 и 5 мест. Естественно, внутреннее убранство будет очень роскошным.

Характеристики Toyota Century SUV не разглашают, известно лишь, что авто будет полноприводным гибридом. Сообщается, что кроссовер может получить силовые установки мощностью 371 и 406 л. с. от Lexus TX.

Ранее Фокус сообщал, что появились первые изображения нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

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