Классика в миниатюре: презентован первый электромобиль Bentley (фото, видео)

Bentley Blower Junior в точности повторяет знаменитую модель 1929 года, но является электрокаром. Его запас хода составляет 105 км.

В США на шоу ретро-авто презентовали новый Bentley Blower Junior. Первый электромобиль в истории британской марки выглядит как пришелец из 1920-х. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Bentley.

Электромобиль на 15% меньше оригинального Bentley Blower Фото: Bentley

Bentley Blower Junior создали в сотрудничестве с фирмой Little Car Company, ранее создавшей электрические Ferrari и даже Bugatti. Электромобиль является слегка уменьшенной копией знаменитого Bentley 4 ½ Litre Blower 1929 года.

Максимальная скорость составляет 72 км/ч Фото: Bentley

Электромобиль Bentley в точности повторяет знаменитого предка, но на 15% меньше за него по размерам — 3,7 м в длину и 1,5 м в ширину. У него длинный капот и обилие хрома в отделке.

Поскольку новый Bentley Blower Junior очень узкий, то пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле. Панель приборов выполнена в стиле 1920-х годов, однако там появились USB-порт и указатель заряда батареи.

Винтажный Bentley воссоздан до малейших деталей Фото: Bentley

Электромобиль Bentley оснащен мотором пиковой мощностью 20,5 л. с. (15 кВт) и способен развить 72 км/ч. Запас хода составляет 105 км. Рессорная подвеска такая же, как у оригинального Bentley Blower, а вот тормоза спереди – современные, дисковые.

Производство Bentley Blower Junior стартует в середине 2024 года. Поначалу выпустят 99 авто лимитированной серии First Edition, окрашенных в зеленый цвет гоночных Bentley Blower.

Ранее Фокус сообщал, что свой первый электромобиль презентовала и Acura. Его помогли создать в General Motors.

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