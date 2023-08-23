На европейский рынок выйдет роскошный электрический минивэн от BYD и Mercedes (фото)

Электромобиль BYD Denza D9 — большой 5,2-метровый минивэн с очень роскошным салоном. Запас хода модели составляет 600-620 км.

Новый BYD Denza D9 выйдет на европейский рынок. Премиальный электрический минивэн презентуют в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe.

Минивэн достигает 5,2 м в длину Фото: autohome.com.cn

Роскошный электромобиль BYD Denza D9 создан совместно с Mercedes-Benz. В Китае он стоит от 57 500 до 88 500 долларов, а его конкурентами являются Toyota Alphard, Buick Century и Zeekr 009.

Минивэн BYD Denza D9 – полноразмерная модель с нестандартным дизайном. У него огромная решетка радиатора, продолговатые фары и обилие хрома в отделке.

В салоне установили сразу семь дисплеев Фото: BYD Auto

Габариты BYD Denza D9:

длина – 5 250 мм;

ширина – 1 960 мм;

высота – 1 920 мм;

колесная база – 3 110 мм.

Салон BYD Denza D9 отделан кожей Nappa и деревом. Внутри установлены целых 7 дисплеев. В базовой версии предусмотрены трехзонный климат-контроль, холодильник, панорамная крыша, камеры кругового обзора и электропривод сдвижных дверей.

Начальная версия является семиместной, также предложен роскошный четырехместный вариант. Кресла первого и второго рядов оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем.

На выбор предложены версии на 4 и 7 мест Фото: BYD Auto

В Китае есть и гибридный вариант модели, но в Европе будут продавать исключительно электромобиль BYD Denza D9. Его выпускают в 313-сильной заднеприводной и 373-сильной полноприводной модификациях. Запас хода составляет 600-620 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе начали продавать недорогой электрокроссовер BYD с запасом хода 500 км.

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