Новый VW Passat и кроссовер Renault Scenic: самые яркие новинки автошоу в Мюнхене (фото)

Большинство новинок автошоу IAA Mobility в Мюнхене — электромобили. Вместе с тем представлены универсалы Volkswagen Passat и Mercedes E-Class с двигателями внутреннего сгорания.

В эти дни (4-10 сентября) в Мюнхене проходит международный автосалон IAA Mobility. Выставка получилась не столь масштабной, как предыдущее автошоу два года назад, но все равно оказалась богатой на яркие премьеры.

На IAA Mobility доминировали электромобили, но представили и бензиновые модели. Фокус выбрал самые интересные новинки автосалона в Мюнхене.

BMW

BMW Vision Neue Klasse Фото: carscoops.com

BMW Vision Neue Klasse – прототип новой электрической модели, которая появится в 2025 году. У седана минималистский дизайн, а интерьер выполнен в ретро-стиле. Электрокар получил проекционный дисплей и большой тачскрин. Разработчики утверждают, что запас хода авто будет на 30% больше, чем у аналогичных современных моделей.

BMW i7 Protection Фото: carscoops.com

Кроме того, в Мюнхене дебютировал первый в мире бронированный электромобиль – новый BMW i7 Protection. Седан защищен от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и ручных гранат.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Concept CLA Фото: Mercedes-Benz

Mercedes показал на IAA Mobility прототип нового CLA. Седан третьего поколения сохранит купеобразный силуэт, но станет электромобилем. Его оснастят энергоэффективным 238-сильным мотором и батареей на 90 кВт∙ч, а запас хода достигнет 750 км. В салоне на всю переднюю панель растянут широкий трехсекционный дисплей.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain Фото: Mercedes-Benz

Линейку Mercedes E-Class 2024 пополнил универсал повышенной проходимости All-Terrain. Ему увеличили клиренс, добавили скромный пластиковый обвес и пневмоподвеску. Модель дебютировала с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой, дополненной гибридной установкой. Суммарная отдача составляет 398 л. с., что позволяет стартовать до сотни за 4,7 с.

Mini

Mini Cooper Фото: Auto Express

В Мюнхене дебютировали новые Mini Cooper и Countryman. Хэтчбек и кроссовер сохранили знакомый дизайн с большими фарами, но подросли в размерах. В салоне все показания выводятся на большой круглый дисплей.

Оба авто дебютировали в электрическом исполнении, хотя бензиновые версии в линейке останутся. Электромобиль Mini Cooper предложен в версиях на 184 и 214 л. с., а его запас хода составляет 305-402 км.

Mini Countryman Фото: Auto Express

Электрокроссовер Mini Countryman доступен в 204-сильной переднеприводной и 308-сильной полноприводной модификациях. Он способен проехать до 462 км без подзарядки.

Opel

Opel Experimental Фото: carscoops.com

Электрокроссовер Opel Experimental демонстрирует развитие дизайна немецкой марки. Его черты могут появиться на новом Opel Grandland второго поколения. У авто стремительный дизайн с покатой крышей и тоненькой диодной оптикой. В салоне вместо дисплеев предусмотрена проекция голографических изображений. Opel Experimental построен на платформе STLA, позволяющей создавать электрокары с запасом хода до 700 км.

Polestar

Polestar Synergy Фото: Polestar

Впечатляющий электрический суперкар Polestar Synergy создан в сотрудничестве с молодыми дизайнерами из Индии и Китая. Низкое одноместное купе отличается обтекаемым дизайном, а вместо дверей у него подъемный стеклянный колпак, как в самолетах. Кузов авто выполнен из карбона.

Renault

Renault Scenic Фото: carscoops.com

Renault Scenic возвращается на рынок в новом формате – как электрический кроссовер. 4,5-метровое авто отличается выразительным дизайном. У него просторный салон и вместительный 545-литровый багажник. На модели дебютирует новая мультимедийная система OpenR с большим портретным тачскрином и навигацией на базе Google Maps. На выбор предложат модификации мощностью 170 и 220 л. с.: запас хода составляет 420 и 610 км, соответственно.

Tesla

Tesla Model 3 Фото: carscoops.com

На IAA Mobility состоялся публичный дебют обновленной Tesla Model 3. У седана новые передняя часть и фонари, улучшена отделка салона и усилена шумоизоляция. Электрокар стал легче и более обтекаемым, поэтому его запас хода вырос – он достигает 513 км в стандартной версии и 629 км – в варианте Long Range.

Volkswagen

Volkswagen ID.GTI Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.GTI – прототип недорогого (около 30 000 евро) спортивного электромобиля, который появится в 2026 году. Заряженный хэтчбек придет на смену VW Polo GTI. Автомобиль получил обвес, спойлер и 20-дюймовые диски, а в салоне установлены спортивные кресла и руль. Характеристики Volkswagen ID.GTI не раскрывают, но известно, что его мощность превысит 230 л. с.

Volkswagen Passat Фото: carscoops.com

Кроме того, на IAA Mobility показали новый Volkswagen Passat B9. Отныне модель доступна исключительно в кузове универсал, а ее дизайн выдержан в духе Golf 8. Новый Volkswagen Passat стал крупнее и просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 690-1920 л. В салоне появился большой тачскрин. На выбор предложены бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью от 121 до 261 л. с. Также появились подзаряжаемые гибриды Volkswagen Passat на 204 и 272 л. с.

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