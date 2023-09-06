Итальянцы готовят недорогой компактный электрокар с запасом хода 400 км (фото)

Новая Lancia Ypsilon обозначит старт "перезагрузки" итальянского бренда и станет первым электрокаром в его истории. Хэтчбек получит 156-сильную установку и сможет проехать 400 км без подзарядки.

Опубликованы рендеры Lancia Ypsilon нового поколения. Компактный хэтчбек В-класса дебютирует в первой половине 2024 года и станет первенцем в новом семействе моделей итальянской марки. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новая Lancia Ypsilon будет выдержана в стилистике концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE. Передняя часть получила своего рода "клюв" с диодной подсветкой.

Запас хода электрокара достигнет 400 км Фото: Motor.es

Lancia Ypsilon 2024 породнится с Peugeot 208 и Opel Corsa следующего поколения, ведь все три модели будут построены на одной платформе STLA Small концерна Stellantis. Хэтчбек подрастет в размерах до примерно 4 метров в длину.

Новая Lancia Ypsilon станет первым серийным электромобилем итальянской марки. Силовую установку позаимствуют у собратьев: авто получит 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт∙ч, а его запас хода составит около 400 км.

Кроме того, ожидаются гибриды Lancia Ypsilon на 100 и 136 л. с. с 1,2-литровым турбомотором и "мягкой" 48-вольтной установкой. Также должна появиться спортивная версия НРЕ. Впрочем, с 2026 выпуск гибридов прекратят и все Lancia станут электрическими.

С Ypsilon начнется "перезапуск" Lancia. Вслед за этой моделью последуют новые Lancia Delta и Gamma.

Ранее Фокус сообщал, что такие же силовые установки получит и новый Opel Crossland 2024.

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