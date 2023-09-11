Броский дизайн и свыше 500 сил: Volkswagen показал мощного конкурента Tesla Model 3 (фото)

Спортивный электромобиль Volkswagen ID.X Performance получил обвес и огромное антикрыло. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

Volkswagen показал на выставке в Швейцарии новый ID.X Performance. Концепт-кар намекает на возможное появление спортивной версии электрического седана VW ID.7. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

На крышке багажника установлено антикрыло Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen может стать соперником топовой Tesla Model 3 Performance. Он получил полный привод и два мотора суммарной мощностью 558 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с. Кроме того, доработана подвеска седана.

Отличить новый Volkswagen ID.X Performance можно по обвесу, огромному заднему антикрылу, тонированным фонарям и кованным 20-дюймовым дискам с шинами Michelin Pilot Sport Cup. Кроме того, клиренс электрокара уменьшили на 60 мм.

Черную кожаную отделку салона Volkswagen ID.X Performance разбавляют ярко-красные вставки и швы. Также установлены спортивные ковшеобразные сиденья.

Отделку салона разбавляют красные вставки Фото: Volkswagen

Пока нет информации, станет ли новый Volkswagen ID.X Performance серийным. В то же время, известно, что вскоре электромобиль Volkswagen ID.7 получит полноприводную спортивную версию мощностью около 400 л. с.

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