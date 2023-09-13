Новый Nissan Pathfinder 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Новый Nissan Pathfinder крупнее предшественника и отличается выразительным дизайном. Кроссовер получит экономичный турбомотор.

Опубликованы фото Nissan Pathfinder нового поколения. Большой семейный кроссовер должны представить до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Nissan Pathfinder сняли в Китае. Скорее всего, в таком виде кроссовер предложат на рынке Поднебесной, а глобальная модель следующего поколения будет отличаться дизайном.

Широкая решетка радиатора Nissan Pathfinder сочетается с продолговатыми фарами Фото: autohome.com.cn

Серийный кроссовер Nissan Pathfinder внешне практически не отличается от концепт-кара, представленного нынешней весной. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и продолговатые диодные фары. К тому же, китайская модель несколько крупнее.

Размеры Nissan Pathfinder 2024:

длина – 5130 мм;

ширина – 1981 мм;

высота – 1767 мм;

колесная база – 2900 мм.

Кроссовер получил 2,0-литровый турбомотор Фото: autohome.com.cn

Салон Nissan Pathfinder 2024 не показали, хотя он вряд ли изменится по сравнению с концепт-каром. Это значит, что на передней панели установят два дисплея, а руль позаимствуют у Nissan X-Trail и Qashqai. Будут доступны версии на 6 и 7 мест.

Новый Nissan Pathfinder оснастят более экономичным 2,0-литровым турбомотором на 252 л. с., знакомым по Infiniti QX55. В паре с ним будет работать 9-ступенчатая автоматическая КПП. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал про новый Nissan Leaf третьего поколения. Электрокар кардинально изменится.

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