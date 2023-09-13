Первый электрокроссовер Fiat поступил в производство: подробности и характеристики (фото)
Электромобиль Fiat 600e оснащен 156-сильным мотором и способен проехать свыше 400 км без подзарядки. Дизайн кроссовера выполнен в ретро-стиле.
Новый Fiat 600 поступил в производство. Сборка компактного кроссовера налажена в польском городе Тыхи, где уже выпускают родственную модель Jeep Avenger. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.
Примечательно, что первым в производство поступил электромобиль Fiat 600e, а вот гибридные версии модели появятся в 2024 году. Таким образом, это первый электрокроссовер Fiat.
Дебютным стал оранжевый кроссовер Fiat 600e в топовой версии La Prima. Такая версия стоит немногим более 40 000 евро тогда, как базовый электрокар стоит от 35 950 евро.
Новый Fiat 600 2024 построен на платформе CMP, то есть его близкими родственниками являются Peugeot 2008, Opel Mokka, DS 3 и будущий кроссовер Alfa Romeo Junior. 4,17-метровый кроссовер отличается дизайном в ретро-стиле с крупными фарами. Объем его багажника равен 360 л.
Базовая комплектация Fiat 600e включает бесключевой доступ, подогрев сидений, камеру заднего вида и набор систем безопасности.
Электромобиль Fiat 600e оснащен 156-сильным мотором и батареей емкостью 54 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 9 с, а его запас хода составляет 409 км. Гибриды Fiat 600e получат силовые установки мощностью 100 и 136 л. с. Кроме того, запланирована спортивная версия от Abarth.
Ранее Фокус сообщал, что электрический фургон Fiat установил рекорд запаса хода.
Также мы писали про новый электрический универсал Opel Astra.