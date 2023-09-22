Самый дешевый электрокроссовер Opel заметили во время испытаний (фото)

Opel Crossland подрастет в размерах и станет солиднее на вид. В линейке модели впервые появится электрическая версия.

В Германии сфотографировали новый Opel Crossland. Второе поколение проходит испытания и будет представлено в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Кроссовер Opel тщательно спрятан за камуфляжем, хотя отдельные его детали можно разглядеть. Видно, что дизайн авто стал более "внедорожным" — с высоким капотом и практически вертикальными стойками крыши.

Кроссовер появится в 2024 году Фото: Motor1.com

Передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor – с черной вставкой на месте решетки радиатора и продолговатыми фарами. Также видно, что кроссовер Opel подрос примерно до 4,3 м в длину, то есть он станет просторнее внутри.

Новый Opel Crossland 2024 будет построен на платформе Stellantis СМР, как Peugeot 2008, новые Jeep Avenger и Fiat 600. В линейке впервые появится электрическая версия – именно она и попала на фото, о чем свидетельствует зарядное гнездо на заднем левом крыле. Это будет самый доступный электрокроссовер Opel.

На фото попал электромобиль Opel Crossland Фото: Motor1.com

Электромобиль Opel Crossland оснастят 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а его запас хода составит около 400 км. Бензиновые версии станут гибридами: 1,2-литровые турбомоторы на 100 и 136 л. с. дополнят 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

Ранее Фокус сообщал, что Opel выпустил семейный электрокар с большим багажником.

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