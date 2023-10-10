300 сил и расход 5 л на 100 км: представлен кроссовер от Geely и Volvo за $25 000 (фото)

Компактный кроссовер Lynk & Co 06 оснащен мощной гибридной установкой. Большая батарея позволяет ему проехать более 100 км на электротяге.

В Китае представлен новый Lynk&Co 06 EM-P. Небольшой кроссовер от премиального подразделения Geely прошел основательную модернизацию и поступает в продажу по цене от 180 000 юаней ($24 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Lynk&Co 06 EM-P, как и другие модели бренда, создан совместно специалистами Geely и Volvo. В его основе лежит платформа ВМА, которую также используют новый Geely Emgrand и Coolray.

Кроссовер получил 299-сильную гибридную установку Фото: Geely

Габариты Lynk & Co 06 2024:

длина — 4350 мм;

ширина — 1820 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2640 мм.

Расход топлива составляет всего 5 л на 100 км Фото: Geely

Дизайн кроссовера выполнен в новом фирменном стиле, дебютировавшем на старшей модели Lynk&Co 08. Во внешнем виде теперь преобладают грани, но сохранены фирменные высоко посаженные фары. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

В салоне установлены цифровой щиток приборов и огромный сенсорный дисплей. Также предусмотрены сразу две беспроводные зарядки для смартфонов.

В салоне установлен огромный тачскрин Фото: Geely

Китайский кроссовер Lynk & Co 06 EM-P является подзаряжаемым гибридом: 1,5-литровая четверка и два электромотора суммарно развивают 299 л. с. и 568 Нм. Максимальная скорость ограничена на 178 км/ч. Аккумуляторная батарея на 19,1 кВт∙ч позволяет проехать 102 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 5 л на 100 км.

Недавно Фокус рассказывал про еще более доступный кроссовер Geely на платформе Volvo. Он заменит модель Atlas и может появиться в Украине.

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