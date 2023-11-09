Три тонны веса и запас хода 800 км: раскрыты характеристики Tesla Cybertruck (видео)

Грузоподъемность Tesla Cybertruck превышает 1,5-тонны, также пикап способен буксировать пятитонный прицеп. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 с.

В интернет попала новая информация о Tesla Cybertruck. Серийный вариант электропикапа дебютирует 30 ноября, и теперь стали известны его окончательные характеристики. Их раскрыли в видео на Youtube-канале TFLEV.

Топовый вариант модели стартует до сотни за 2,9 с Фото: Motor1.com

По данным инсайдеров в Tesla, пикап Cybertruck со старта будет доступен в версиях с двумя и тремя моторами. В первом случае его масса составит 3025 кг, во втором – 3125 кг. Грузоподъемность Tesla Cybertruck – 1587 кг, также пикап способен буксировать пятитонный прицеп (хотя изначально речь шла о 6,3-тонном).

Размеры Tesla Cybertruck 2024:

длина – 5669 мм;

ширина – 2029 мм;

высота – 1791 мм;

колесная база – 3632 мм.

В кузове поместится стандартная европаллета Фото: Motor1.com

Грузовой отсек достигает 1849 мм в длину и 1295 мм в ширину, то есть туда поместится стандартная европаллета. Также предусмотрен передний багажник объемом 200 л.

Топовый трехмоторный электромобиль Tesla Cybertruck мощностью свыше 1000 сил сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и обладает запасом хода 804 км. Также появится функция двунаправленной зарядки – можно будет запитать различное электрооборудование.

Ранее стало известно, что Tesla Cybertruck получит электроприводы заднего борта и крышки-ролеты, а еще появится пневмоподвеска с изменяемым (до 370 мм) клиренсом.

Также Фокус сообщал, что пикап Tesla Cybertruck заметили в необычном цвете.