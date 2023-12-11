Спортивный фургон: коммерческий Ford Transit получил впечатляющий тюнинг (фото)
Ford Transit получил аэродинамический обвес, карбоновый декор и 20-дюймовые диски. Салон фургона отделан дорогой кожей Nappa и алькантарой.
Британское ателье Motion R выполнило нестандартный тюнинг Ford Transit 2023. Коммерческий фургон получил сразу две оригинальные версии в спортивном стиле. Их подробности раскрыли на официальном сайте компании.
За основу взяли стандартный грузовой Ford Transit Custom. Он оснащен 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем EcoBlue.
В начальном исполнении фургон получил решетку радиатора в духе Ford Mustang. Также появились аэродинамический обвес, спойлер на крыше и диффузор. В добавок, установлены 20-дюймовые кованные диски.
Салон Ford Transit Custom отделан дорогой кожей Nappa и алькантарой с контрастными швами. Мало того, появились даже карбоновые вставки.
Если такой Ford Transit покажется недостаточно эксклюзивным, то можно выбрать лимитированную версию MC Edition. Выпустят только 50 таких фургонов и у них карбон используется и в отделке кузова. Внутри же появились специальные крепления для досок для серфинга и вешалка для гидрокостюма.
Тюнинг Ford Transit от Motion R существенно увеличил его стоимость. Начальная версия стоит 74 995 долларов, а MC Edition – 81 265.
К слову, недавно новый Ford Transit получил еще и внедорожный тюнинг.
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