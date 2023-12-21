Доступные и экономичные: в Украине назвали недорогие авто с малым расходом топлива (фото)

На украинском авторынке представлены экономичные бензиновые, дизельные и гибридные модели. Среди них — седаны, хэтчбеки, минивэны и кроссоверы.

Бензин и дизель в Украине постоянно дорожают, поэтому расход топлива становится одним из ключевых параметров при выборе автомобиля. На украинском рынке хватает недорогих моделей с малым "аппетитом". Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting выбрали самые экономичные авто стоимостью до $30 000.

В список попали бензиновые и дизельные модели, а также гибриды. Конечно, в Украине продают и более экономичные авто, однако они весьма дорогие.

А-класс

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Самым доступным в списке является Hyundai i10 за 567 000 гривен с 1,0-литровым 67-сильным мотором. Хэтчбек А-класса расходует 4,2 л/100 км.

Fiat 500 Фото: Fiat

К этому же сегменту относятся 1,2-литровый 69-сильный Fiat 500 с расходом 4,9 л на 100 км (599 000 гривен) и компактный кроссовер Suzuki Ignis с "мягкой" гибридной установкой на 83 л. с. (4,1 л/100 км) за 636 000 гривен.

В-класс

Toyota Yaris Фото: toyota.com.ua

Самый экономичный автомобиль в этом рейтинге – гибрид Toyota Yaris с расходом 3,1 л/100 км. 116-сильный хэтчбек оценили в 897 760 гривен.

Skoda Fabia Фото: Skoda

В В-классе также предложены Citroen C3 с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым мотором (4,7 л на 100 км) стоимостью 585 600 гривен и Skoda Fabia за 624 552 грн мощностью 80 л. с. и с расходом 4,7 л/100 км.

С-класс

В этом сегменте больше всего недорогих экономичных авто. Доминируют модели концерна Stellantis с турбодизелями. Седаны-близнецы Citroen C-Elysee и Peugeot 301 с 1,6-литровым мотором на 92 л. с. расходуют 4,3 л на 100 км и стоят от 632 800 гривен.

Opel Astra Фото: Тарас Брязгунов

А Citroen C4 (кросс-хэтчбе и седан С4 X), Opel Astra и Peugeot 308 оснащены 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем и в среднем употребляют от 3,8 до 4,8 л на 100 км. Стартовая цена составляет от 971 000 до 1 104 000 гривен.

Peugeot 308 Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, можно выбрать хэтчбек и универсал Seat Leon с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором на 150 л. с. с "мягкой" гибридной установкой и расходом менее 5 л на 100 км. Цена – от 1 004 795 гривен.

Минивэны и фургоны

Среди легких коммерческих авто самым экономичным (4,1 л/100 км) является Ford Trannsit Courier с 1,5-литровым 75-сильным турбодизелем. Он стоит от 819 590 гривен.

Citroen Berlingo Фото: Citroen

Родственные Citroen Berlingo, Opel Combo Life и Peugeot Rifter оснащены 1,5-литровым турбодизелем на 100 л. с. и расходуют 4,2 л на 100 км в смешанном цикле. Стартовая цена – 814-854 тыс. гривен.

Renault Express Фото: Renault

У Renault Express также 1,5-литровый турбодизель, но 95-сильный. Его "аппетит" несколько больше (4,6 л/100 км), но зато он дешевле – от 785 000 гривен.

Кроссоверы

Самые экономичные кроссоверы за небольшие деньги – 116-сильный гибрид Toyota Yaris Cross (1 003 464 грн) и DS 3 с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем (1 107 700 грн) – обе модели расходуют в среднем 3,8 л на 100 км.

Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Такой же дизельный двигатель у Peugeot 2008 за 962 000 гривен (расход 4,0 л/100 км) и у Opel Grandland стоимостью от 1 007 900 гривен (4,2 л на 100 км).

Peugeot 2008 Фото: Peugeot

Кроме того, на украинском рынке остается дизельный Renault Duster (от 753 600 гривен), хотя у модели нового поколения мотора на тяжелом топливе уже не будет. 1,5-литровая 110-сильная четверка расходует 4,8 л на 100 км.

Ранее Фокус рассказывал, что расход топлива популярных кроссоверов проверили в реальных условиях.

Также мы писали про новый экономичный кроссовер Mazda.