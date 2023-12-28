Возвращение легенды: культовый спорткар Ford 60-х вернули в производство (фото)

Современный Shelby GT500 с виду ничем не отличается от оригинальной модели 1967 года, но у него новые кузов, шасси и интерьер. Покупатели смогут сами выбрать двигатели для своих авто.

Знаменитый Ford Mustang Shelby GT500 1967 года вернули на рынок. Спортивное купе снова запускают в производство. Об этом пишет сайт Ford Authority.

Новый Shelby GT500 выпустил не Ford – это творение небольшой компании Hi-Tech Automotive из ЮАР. Ранее она наладила сборку классических Shelby Cobra и Ford GT40.

У автомобиля полностью новый кузов

Купе Ford Mustang Shelby GT500 создают с нуля – речь не идет о реставрации или доработке старых авто 60-х годов (как в случае со знаменитым Shelby GT500 Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд"). У авто полностью новый кузов и современное шасси с независимой подвеской всех колес.

В салоне установлены современные сиденья

Салон Shelby GT500 также изготовляют заново. Классический стиль сохранен, но установлены новые передние сиденья и каркас безопасности, а в отделке использована дорогая кожа Nappa.

По умолчанию новый Ford Mustang Shelby GT500 выпускают без двигателя. Покупатели могут дозаказать мотор V8 у производителя либо же позже установить его своими силами. В 2024 году соберут 20 таких купе стоимостью от $230 000.

Покупатель может сам установить двигатель авто

Напомним, что оригинальный Shelby GT500 1967 года оснащали 7,0-литровой восьмеркой мощностью 355 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 214 км/ч. Выпущено только 2048 этих авто.

К слову, подобная возрожденная классика весьма популярна в наши дни. Например, в Германии готовятся вернуть в производство знаменитый спортивный Mercedes 90-х.

Также Фокус сообщал, что компания Дэвида Бэкхема превратила классический Aston Martin в современный электрокар.