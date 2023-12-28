Ferrari, Rolls-Royce и Brabus: какие дорогие авто появились в Украине за 2023 год (фото)

В 2023 году на украинских дорогах появилось немало элитных авто. В нашу страну привезли сверхмощные Ferrari и McLaren, раритетный коллекционный Mercedes и первый электромобиль Rolls-Royce.

Несмотря на войну, в Украину продолжают ввозить дорогие автомобили премиум-класса. В 2023 году в нашей стране купили экзотические суперкары, представительские кроссоверы и даже дорогой электромобиль. Стоимость некоторых из них превышает полмиллиона долларов. Фокус выбрал самые дорогие авто, появившиеся в Украине в уходящем году.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale Фото: auto.ria.com

Суперкар Ferrari SF90 Stradale – самый дорогой автомобиль, появившийся в Украине в 2023 году. Его поставили на учет в Одессе, а затем выставили на продажу за $750 000. Полноприводное купе оснащено 1000-сильной гибридной установкой и способно разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 340 км/ч, а также может проехать до 25 км в электрическом режиме.

Lamborghini Huracan Tecnica

Lamborghini Huracan Tecnica Фото: instagram.com/sergiy_yakovlew

Tecnica – одна из последних версий Lamborghini Huracan, который вскоре сменят новой моделью. Заднеприводное купе оснащено 640-сильным V10 и способно разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 320 км/ч. Оно получило карбоновые аэродинамические элементы и антикрыло. Цена Lamborghini Huracan Tecnica в Украине составляет около $350 000.

Lamborghini Urus Mansory

Lamborghini Urus Mansory Фото: topgir.com.ua

В Украину привезли достаточно много Lamborghini Urus, однако кроссовер в тюнинге Mansory – один в стране. Он получил агрессивный обвес и антикрыло, а его крылья расширены. В Mansory предлагают и пакет доработок двигателя Urus, поднимающих его мощность до 900 л. с. Стоимость такого авто может превышать 500 000 долларов.

McLaren 720S

McLaren 720S

Суперкар McLaren 720S уже не выпускают (его заменила обновленная модель 750S), но эти авто продолжают ввозить в Украину. Даже подержанными они стоят около $300 000. Низкое обтекаемое купе с 720-сильным 4,0-литровым V8 твин-турбо способно разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

Mercedes-AMG G63 4x4²

Mercedes-AMG G63 4x4² Фото: topgir.com.ua

В Украину ввезли уже несколько Mercedes-AMG G63 4x4² и продают их за 360-380 тыс. долларов. Самая экстремальная версия "Гелендвагена" предназначена для бездорожья. Авто получило портальные мосты и внедорожную резину, а его клиренс увеличили до 350 мм. Под капотом установлен 585-сильный V8 твин-турбо.

Mercedes Brabus E V12 Black Baron

Mercedes Brabus E V12 Black Baron Фото: topgir.com.ua

В Brabus выполнили тюнинг Mercedes E-Class W212 еще в 2009 году. Всего выпустили только 10 таких седанов и новыми они стоили 600 000 евро. Автомобиль оснащен 800-сильным турбированным V12 и способен развить 370 км/ч, а разгон до сотни занимает 3,7 с. От стандартного E-Class его отличают обвес и небольшое заднее антикрыло.

Mercedes SLR McLaren Crown Edition

Mercedes SLR McLaren Crown Edition Фото: bonhams.com

Всего выпустили только 10 Mercedes SLR McLaren в исполнении Crown Edition и все они предназначались для королевской семьи Бахрейна. Этот суперкар приобрели на аукционе за $460 000. Авто отличается карбоновыми деталями и особой отделкой салона. 650-сильный компрессорный V8 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с и развивать 337 км/ч.

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS Фото: topgir.com.ua

GT3 RS – экстремальная трековая версия Porsche 911 стоимостью около $300 000 в Украине. Купе получило аэродинамический пакет с обвесом, расширенными крыльями и антикрылом. Его приводит в движение 4,0-литровая оппозитная шестерка мощностью 525 л. с. С ней Porsche 911 GT3 RS разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 296 км/ч.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: topgir.com.ua

Black Badge – особая заряженная версия Rolls-Royce Cullinan стоимостью около 700 000 долларов. Кроссовер отличается эксклюзивными окрасом кузова и внутренней отделки, а мощность его V12 выросла до 600 л. с. Выяснилось, что на этом авто ездит народный депутат Геннадий Вацак.

Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre Фото: supercars_ua

Spectre – первый электромобиль Rolls-Royce. Роскошное 5,5-метровое купе стоит от 420 000 долларов, однако привезенный в Украину экземпляр богато оснащен и дороже – около $600 000. Салон электрокара отделан дорогой кожей и деревом, а подсветка потолка имитирует звездное небо. 585-сильная установка позволяет стартовать до 100 км/ч за 4,5 с, а запас хода купе составляет 515 км.

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