Электрический флагман: раскрыты подробности преемника Volvo S90

На смену Volvo S90 придет новый электрический седан ES90. Большое пятиметровое авто сможет проехать до 600 км без подзарядки.

Volvo завершает разработку нового электрического седана ES90. Преемник Volvo S90 поступит в производство в мае нынешнего года и уже известны некоторые характеристики модели. Об этом сообщает издание Autocar.

Флагманский электромобиль Volvo ES90 будут выпускать в Китае – на сборочном предприятии уже анонсировали это. Основными его конкурентами станут Audi A6 e-tron, BMW i5 и Mercedes EQE.

Производство Volvo ES90 наладят в Китае Фото: Volvo

Новый Volvo ES90 построят на электрической платформе SPA2. Это значит, что его близкими родственниками станут электрокроссоверы Volvo EX90 и Polestar 4. Также известно, что седан будет немного крупнее предшественника.

Размеры Volvo ES90 2024:

длина – 4990 мм;

ширина – 1945 мм;

высота – 1547 мм;

колесная база – 3100 мм;

масса – 2500-2600 кг.

Известно, что электромобиль Volvo ES90 предложат с силовыми установками на 400 и 800 вольт. Будут версии модели с задним и полным приводом. Седан получит батарею емкостью 111 кВт∙ч, а его запас хода составит около 600 км с задним приводом и примерно 540 км – с полным.

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