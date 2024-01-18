Пикап F-150 и фургон Transit: Ford создал необычные гоночные электромобили (фото)
Ford выпустил аналог пикапа F-150 Raptor и сверхмощный 1428-сильный фургон Transit. Оба авто оснащены электрическими установками.
Ford презентовал оригинальные электрокары F-150 Lightning Switcher и SuperVan 4.2. Сверхмощные гоночные авто демонстрируют возможности электрических установок. Их подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.
Ford F-150 Lightning Switchgear
Пикап создали для гонок на бездорожье и он является электрической альтернативой Ford F-150 Raptor. Он получил огромные 37-дюймовые шины, скошенные бамперы и расширители арок, а клиренс увеличен до 279 мм. В салоне установлены спортивные кресла.
Электрическая установка Ford F-150 Lightning осталась без изменений: пикап оснащен двумя моторами общей мощностью 580 л. с. и батареей на 131 кВт∙ч. А вот его подвеску доработали – увеличили ее рабочий ход и установили усиленные амортизаторы Fox.
Ford SuperVan 4.2
Сверхмощные фургоны Ford SuperVan на базе Transit создают с 60-х годов. Новый вариант авто будет показан в Австралии во время гонки в Батерсте. Он получил три электромотора общей мощностью 1428 л. с. и способен развивать скорость свыше 240 км/ч.
Ford SuperVan занижен, а его крылья расширены. Электрокар получил аэродинамический обвес, диффузор и огромное антикрыло.
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