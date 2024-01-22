От швейной машинки до электрокара: Opel празднует юбилей (фото)

Opel прославился благодаря массовым недорогим моделям, выпущенных миллионными тиражами. Вместе с тем, в линейке марки были и представительские модели, и спорткары.

В эти дни Opel отмечает 125-летие начала производства автомобилей. Это одна из старейших автокомпаний в мире, выпустившая уже 75 миллионов машин. Фокус расскажет ее историю.

Братья Опель Фото: Stellantis

На самом деле компания Adam Opel AG гораздо старше, ведь появилась она в 1862 году. Дело в том, что Адам Опель изначально основал предприятие по выпуску швейных машинок, а его пять сыновей расширили бизнес. Два десятилетия спустя Карл Опель приступил к производству велосипедов, а в 1899 году по инициативе Вильгельма Опеля братья занялись автомобилями.

Первый Opel Motorwagen 1899 года Фото: Stellantis

21 января 1899 года братья Опель приобрели у Фридриха Лутцмана автомобильную фабрику и наладили выпуск первенца Opel Motorwagen. Всего выпустили 65 таких авто мощностью 3 л. с.

Opel 4/8 PS называли Doktorwagen Фото: Stellantis

В 1902 году появилась первая модель собственной разработки 10/12 PS, а через три года представили роскошный 35/40 PS. С 1909 года стартовало производство недорогого Opel 4/8 PS, который прозвали Doktorwagen ("авто доктора"), ведь простой и надежный автомобиль оказался популярен у сельских врачей.

Opel 4/8 PS 1924 года Фото: Stellantis

А Opel 5/14 PS 1914 года вывел марку в лидеры немецкого автопрома – за год выпустили 3335 авто. Первая мировая война заставила прекратить выпуск машин, а по ее окончанию Opel пришлось менять приоритеты. В условиях кризиса начался выпуск мотоциклов и дешевых бюджетных авто.

Ракетный Opel RAK2 1928 года Фото: Stellantis

Доступный 12-сильный Opel 4/12 PS 1924 года за 1990 марок стал первой моделью бренда, собираемой на конвейере. За 7 лет выпустили 120 тыс. этих авто. Для экономии их красили только в зеленый цвет, поэтому в народе их называли Laubfrosch ("древесная лягушка").

Грузовик Opel Blitz стал первой моделью марки с логотипом в виде молнии Фото: Stellantis

Впрочем, были в линейке Opel даже рекордные авто. В 1928 году увидел мир обтекаемый болид RAK 1 с ракетными двигателями, достигший 230 км/ч.

Opel Olympia 1935 года Фото: Stellantis

С 1929 года Opel стал частью General Motors. Американский концерн построил новый завод в Бранденбурге, где стартовал выпуск грузовиков Blitz. Именно на этой модели впервые появился логотип в виде молнии.

Opel Kapitän 1939 года Фото: Opel Роскошный Opel Admiral 1938 года Фото: Stellantis

Под крылом General Motors разработали целое семейство моделей с инновационными несущими кузовами – доступные Olympia и Kadett, а также авто среднего класса Kapitan и представительский Super 6. Флагманом марки стал роскошный Admiral.

Opel Kadett 1938 года превратился в "Москвич-400" Фото: Opel

Во время Второй мировой Opel национализировали и перевели на выпуск военной техники. Заводы марки сильно пострадали от бомбардировок, а предприятие в Бранденбурге в 1945 году было разобрано и вывезено в Москву: на немецком оборудовании начали выпускать Opel Kadett под названием "Москвич-400".

Opel Kapitän 1958 года в американском стиле Фото: Wikipedia

General Motors поначалу даже рассматривали возможность отказа от бренда, но все же взялись восстановить предприятия. С 1946 года возобновили выпуск довоенных грузовиков Blitz, а год спустя – легковых Olympia и Kapitän.

Массовый Opel Kadett 1962 года Фото: Opel Флагманский Opel Diplomat 1965 года с V8 под капотом Фото: Opel

В 1953 году появились полностью новые Opel Olympia Rekord и Kapitan с дизайном в американском стиле. Очень успешным стал новый Opel Kadett 1962 года – за три года выпустили 650 тыс. этих авто.

Opel GT Фото: Stellantis

В 60-х появилось представительское семейство KAD – модели Kapitan, Admiral и Diplomat со строгим дизайном. Топовые их версии комплектовались 5,4-литровым V8 от Chevrolet Corvette и автоматической КПП. А маленький спорткар Opel GT напоминал Corvette своим обтекаемым дизайном с выдвижными фарами.

Opel Ascona Фото: Opel

В 70-х и 80-х Opel прославился недорогими массовыми моделями: Kadett, Ascona, Rekord расходились миллионными тиражами. В 90-х на смену им пришли хорошо знакомые в наших краях Opel Astra, Vectra и Omega, а еще линейку марки пополнили обтекаемое купе Calibra и первый внедорожник Frontera.

Opel Vectra 1995 года Фото: Opel

А в начале XXI века появились более оригинальные модели вроде большого хэтчбека Signum, заряженного минивэна Zafira OPC или среднемоторного спорткара Speedtser на базе Lotus Elise.

Opel Speedster

Мировой экономический кризис заставил General Motors отказаться от Opel – его выкупила группа PSA Peugeot Citroen. В ее составе Opel вошел в концерн Stellantis, а также полностью обновил свою линейку. Постепенно у всех моделей марки появляются электрические версии, а с 2028 года Opel перейдет на выпуск электрокаров.

Электромобиль Opel Mokka Фото: Stellantis

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