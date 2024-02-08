Nissan презентовал коммерческий электромобиль с большим запасом хода (фото)

Электромобиль Nissan Interstar-e способен проехать до 460 км без подзарядки. Модель предложат в грузовых и пассажирских версиях разной длины.

Презентован новый Nissan Interstar 2024. Коммерческий фургон представили вслед за родственным Renault Master. Подробности модели раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле Nissan Фото: Nissan

От собрата Renault Master авто отличается дизайном передней части в новом фирменном стиле Nissan с широкой решеткой радиатора. Коэффициент аэродинамики фургона улучшен на 20%.

Как и прежде, линейка Nissan Interstar будет широкой и разнообразной – предложат грузовые, грузопассажирские и пассажирские версии разной длины. Грузоподъемность авто составляет до 2 тонн, также можно буксировать 2,5-тонный прицеп.

В салоне появился цифровой щиток приборов Фото: Nissan

В салоне установлены цифровая панель приборов и тачскрин мультимедиа. В отделке использованы износостойкие материалы, а оснащение пополнили система автоматического торможения, подогрев сидений и лобового стекла.

Электромобиль Nissan Interstar-e оснащают моторами на 130 и 143 л. с., а также батареями емкостью 40 и 87 кВт∙ч. Запас хода составляет 200 и 460 км, соответственно. Быстрая зарядка переменным током на 100% занимает менее 4 часов.

Грузоподъемность авто достигает 2 тонн Фото: Nissan

Позже появятся 2,0-литровые дизельные Nissan Interstar. У всех версий модели улучшена маневренность – диаметр разворота уменьшен на 1,5 м.

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