Маленькие и доступные: названы лучшие компактные электромобили для города (фото)
В рейтинг попали недорогие и компактные городские хэтчбеки и кроссоверы. Запас хода некоторых моделей достигает 400 км.
Электромобили сейчас выгоднее всего брать в качестве городского авто. В этом случае не столь важен запас хода, ведь ежедневные пробеги, как правило, небольшие. К тому же, на рынке в последнее время появилось немало компактных и недорогих электрокаров. Британское издание Autocar выбрало лучшие городские электромобили 2024 года.
8 место. ORA 03
Китайский электрокар ORA 03 отличается ретро-дизайном в духе VW Beetle. Он богато оснащен, а его салон довольно просторный, хотя багажник при этом маленький. У электромобиля хорошая динамика и комфортабельная подвеска.
Плюсы:
- оригинальный дизайн;
- комфортабельная езда;
- просторный салон.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- устаревшая мультимедийная система;
- маленький багажник.
7 место. Honda e
Первый электромобиль Honda ярко выглядит и неплох в управлении, да и 154-сильного мотора ему хватает. У него большой дисплей в салоне и камеры вместо зеркал, однако запас хода составляет всего 220 км.
Плюсы:
- яркий дизайн;
- хорошая управляемость;
- неплохая динамика.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- маленький багажник.
6 место. BYD Dolphin
Новый BYD Dolphin – дешевый электромобиль с запасом хода 400 км. Его стоимость позволяет закрыть глаза на маломощный двигатель или устаревшую мультимедийную систему. Авто довольно просторное внутри и богато оснащено.
Плюсы:
- просторный салон;
- невысокая цена;
- большой запас хода.
Минусы:
- маломощный мотор;
- не самая лучшая управляемость.
5 место. Mazda MX-30
Первый электрокроссовер Mazda оригинально выглядит, качественный и просторный внутри, однако батарея на 35,5 кВт∙ч позволяет проехать всего 200 км. Динамика со 143-сильным мотором также не самая лучшая, но зато управляемость порадует.
Плюсы:
- качественная отделка салона;
- хорошая управляемость;
- необычный дизайн.
Минусы:
- маленький запас хода;
- большая масса.
4 место. Mini Cooper Electric
Электрический Mini столь же интересен в управлении, как и бензиновая версия. Его 184-сильный мотор от BMW i3S обеспечивает неплохую динамику. Однако хэтчбек тесный, а его запас хода – всего 230 км. Впрочем, в нынешнем году на рынок выходит новое поколение модели с увеличенной батареей.
Плюсы:
- неплохая динамика;
- хорошая управляемость;
- стильный дизайн.
Минусы:
- тесный второй ряд и маленький багажник;
- небольшой запас хода.
3 место. Opel Corsa Electric
Новый Opel Corsa Electric может проехать почти 400 км без подзарядки, а 156-сильного мотора хватает для хорошей динамики. У него хорошая шумоизоляция и современная мультимедийная система.
Плюсы:
- большой запас хода;
- хорошая шумоизоляция.
Минусы:
- тесный второй ряд;
- неинтересная управляемость.
2 место. Fiat 500e
Электромобиль Fiat 500 второго поколения привлекает ярким дизайном. Он мощнее предшественника (117 л. с.), а его запас хода увеличен до 320 км. Правда, хэтчбек не самый просторный.
Плюсы:
- яркий дизайн;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- тесный салон;
- малый запас хода.
1 место. Peugeot e-208
Электрический Peugeot 208 обладает приличным запасом хода в 400 км, а 156-сильный мотор делает его резвым. Он не самый просторный в классе, но зато стильный, весьма комфортабельный и неплохо оснащен.
Плюсы:
- большой запас хода;
- комфортабельная езда;
- неплохая динамика.
Минусы:
- тесный салон;
- неинтересная управляемость.
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