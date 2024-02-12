Раритет за $175 000: классический заряженный Ford Mustang 45 лет простоял в подвале (фото)
В 1969 году выпущено только 1537 Ford Mustang Shelby GT500. Спорткар оснащен огромным 7,0-литровым V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд.
В США обнаружена капсула времени Ford Mustang 1969 года. Последние 45 лет редкий автомобиль не эксплуатировался. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Ford Mustang Shelby GT500 преодолел всего 42,4 тыс. км. Первый владелец ездил на нем 10 лет, а в 1979 году решил поставить раритетный спорткар в отапливаемый подвал. Там машина и простояла до наших дней.
Условия в подвале были хорошими, поэтому Ford Mustang отлично сохранился. Его кузов, салон и силовой агрегат в неплохом состоянии. Автомобиль только нужно помыть и отчистить.
Вскоре капсула времени Ford Mustang Shelby GT500 будет продана. За нее планируют выручить 175 000 долларов. Столь высокая цена обусловлена тем, что Shelby GT500 – редкая заряженная версия Ford Mustang. Всего выпущено только 1537 таких купе.
Гонщик и конструктор Кэрролл Шелби выполнил тюнинг Ford Mustang. Авто оснастили 7,0-литровым V8, который на бумаге развивал 335 л. с., а в реальности – около 400 л. с. Мощность занизили, чтобы удешевить страховку на авто.
С 4-ступенчатой автоматической КПП Shelby GT500 способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость свыше 200 км/ч. Кроме того, доработаны подвеска и тормоза авто и установлен самоблокирующийся дифференциал.
Shelby GT500 отличается от Ford Mustang 1969 года дизайном передней части. Конкретно у этого авто редкий зеленый цвет и белая отделка салона.
Кроме того, у спорткара практически максимальная комплектация – есть кондиционер, радио, электростеклоподъемники и усилитель руля.
К слову, в США недавно нашли и более ранний Shelby GT500 1968 года, простоявший 40 лет в гараже.
Также Фокус рассказывал, что Shelby GT500 1967 года вернули в производство.