Citroen готовят стильного и недорогого конкурента Renault Arkana: первые подробности и видео

Новый Citroen Basalt — компактный бюджетный купе-кроссовер с выразительным дизайном. Модель дебютирует в бензиновой версии, а впоследствии может появиться и электрический вариант.

Обнародованы первые кадры с Citroen Basalt Vision. Доступный купе-кроссовер презентуют в качестве предсерийного концепткара уже завтра, 27 марта. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Новый Citroen Basalt будет доступным купе-кроссовером — бюджетным аналогом BMW X6 и конкурентом Renault Arkana и Volkswagen Taigo. Производство модели наладят в Индии и одной из стран Южной Америки.

Судя по фото, у Citroen Basalt покатая аркообразная линия крыши, заостренная задняя часть и большие фонари. Серийная модель будет мало чем отличаться от концепт-кара.

Известно, что новый Citroen Basalt Vision построят на платформе СМР и он станет близким родственником кроссоверов Citroen C3 и C3 Aircross, которые продаются за пределами Европы. Ожидается, что сначала модель дебютирует с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 л. с. и будет доступна с механической или автоматической КПП. Позже может появиться и электрическая модификация.

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