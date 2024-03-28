Феномен Александра Ройтбурда: президент на коне, Ленин-стриптизер, прощание с Караваджо за $100 тысяч

Фокус освещает грандиозную выставку "Александр Ройтбурд. Теорема власти", открывшуюся в PinchukArtCentre.

Безусловно, выставка года – это грандиозная экспозиция "Теорема власти" Александра Ройтбурда, которая открылась в столичном PinchukArtCentre и занимает все три этажа. Ее куратор Константин Дорошенко и посвящена она власти искусства и той территории, где эта власть пересекается с политикой и историей.

Выставка сделана грамотно – полотна не мешают друг другу и тематически интересны. Любопытно, что сюда просто толпами ломятся продвинутые девушки: восемь-девять красоток на одного мужчину. Почему? Это глубинно связано с особенностями творчества Ройтбурда.

Поскольку многим, бывает, непросто въехать в контекст произведений современного арта, Фокус разъяснит, в чем же суть живописи Ройтбурда: на выставке представлены его работы с разбросом в 40 лет.

Пишут о Ройтубрде обычно следующее. Он — один из основателей украинского постмодернизма. Можно добавить: он на самой верхушке, где только трое мастеров: Арсен Савадов (род. 1962), Александр Ройтбруд ( 1961-2021) и Олег Голосий (1965-1993). На их молодость пришлись перестройка и старт постмодернизма, который ознаменовал собой разбивание старого фундамента и полную свободу творить с его осколками, что захочешь.

Постмодернизм – это деконструкция и сплошная ироничная игра с образами прошлого, общественными или мифологическими – без разницы. Украинские творцы взяли себе ответвление постмодернизма под названием "трансавангард", позаимствовав термин у итальянцев (как некогда "футуризм"), а потом это явление стали называть "украинской новой волной".

Постмодернизм – отражение в культуре процессов бунта и полураспада. По большому счету, это про смерть – государства, идеологии, догм. Постмодернизм резонировал с развалом СССР, хотя на Западе в 1990-е достиг уже рыночной фазы и сам стал либеральной догмой. В общем, постмодернизм предлагал играть с фрагментами того, что осталось, комбинируя новые смыслы в либеральном свете.

Точка отсчета

Савадов, к примеру, в своем фото-проекте "Книга мертвых" располагал трупы в морге, подражая классическим полотнам – этим шокирующим актом он пытался показать "живость" эстетики, но по факту – это царство смерти. Знаковое живописное полотно Олега Голосия "Психоделическая атака голубых кроликов" (аллюзия на картину Петрова-Водкина "На линии огня", где обреченно погибают офицеры на фронте Первой мировой) – о гибели инфантильных уроженцев Союза в новых криминально-рыночных реалиях. А Ройтбурд никакой паники по поводу кончины СССР не разводил, расходясь тут в оценке происходящего. Он – оптимистичный постмодернист. Почему? Потому, что в этом относительном мире с постоянно уходящей из под ног основой у Александра была своя точка отсчета, свой личный абсолют, пронзающий все его полотна.

Художник говорил, что нашел свой стиль в 1982 году, еще в период застоя. "Это была первая картина, написав которую в возрасте 21 года, я понял, что нашел свой язык. Эта незатейливая картинка – мой талисман", – признался Ройтбурд в 2015, когда полотно выкрали из его киевской мастерской. На том портрете был изображен мужчина в золотистом цвете, крупными мазками.

"Портрет", Александр Ройтбурд, 1982

Светящиеся золотом тела, эдакая божественная плоть, теперь будут всегда присутствовать в его работах: как в старых, так и в поздних. Это главная составляющая его стиля. Эта "золотая плоть" была для Ройтбурда, как "биомасса" в советском научно-фантастическом фильме "Через тернии к звездам", из которой художник творил все, что угодно. Он говорил, что не считает, что принадлежит к какому-то конкретному арт-направлению. Да, он выработал свой стиль, который можно назвать: голден-боди-арт.

В формуле Ройтбурда (образ – действие – трансформация) не было эстетики распада: золотая плоть — постмодернистская ирония — голден-боди-арт, искрящийся светом жизни.

С Караваджо по жизни

Золотистые тела у него задействованы в постмодернистской игре с чужими сюжетами и стилями. Ройтбурд бесконечно цитирует и подражает: Пабло Пикассо, Сальвадору Дали, Арчилу Горки, Иерониму Босху, Диего Веласкесу, Казимиру Малевичу, Марку Шагалу. Он был самым "музейным" художником Украины. Именно поэтому так рьяно приводил в порядок Одесский художественный музей, которым руководил с 2017: музей — его природная среда.

Ройтбурд заявлял, что нежно любил Караваджо (1571-1610) с детства, и для него было личной трагедией, когда в 2008 году из одесского музея украли холст "Взятие Христа под стражу" или "Поцелуй Иуды". Ройтбурд пишет сюрреалистическую фантазию на тему этого полотна "Прощай, Караваджо" (2008), которое в 2009 уходит на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за рекордную сумму — $97 тыс. (в среднем полотна мастера стоят от $10 тыс. до $30 тыс.) – она станет финансовым рекордом для искусства Украины (перебил его в 2011 году Анатолий Криволап своими "Конями"). Через два года полиция в Германии найдет украденное полотно и Александр создаст "Возвращение Караваджо", представленное на текущей выставке.

"Возвращение Караваджо", Александр Ройтбурд, 2019 Фото: Константин Рылев

Что характерно, главная фишка самого Караваджо – буйного художника-рецидивиста, картежника, гея и гения барокко – это золотое тело, изображение которого на его полотнах достигло пика совершенства с технической точки зрения. Безусловно, Караваджо имел решающее влияние на манеру живописи Ройтбурда.

Поход во власть

На выставке несколько залов: "Власть художника", "Власть культуры", "Власть телесного и подсознательного", "Политическая власть" и "Абсолютная власть". Куратор Константин Дорошенко разъясняет при помощи наушников (или специальных телефонов) детали творений и концепций Ройтбурда разных серий.

Ройтбурд был коммуникабельным человеком, активно двигающимся как по карьерной линии как художник, а потом и как политик. Он одним из первых украинских мастеров попал на Венецианское биеннале в 2001 году.

Ройтбурд стал депутатом Одесского областного совета (2020): у него были как преданные сторонники, так и ярые противники. Он поддержал на президентских выборах Петра Порошенко (и получил благодарственное письмо, которое есть на выставке), критикуя Владимира Зеленского. Однако это не помешало вскоре художнику мило побеседовать с новым президентом на встрече с деятелями культуры. Зеленский после смерти живописца написал о нем нетривиальный некролог, а в октябре 2021 года подписал указ о присвоении Одесскому музею статуса национального и имени Александра Ройтбурда.

Выставка "Теорема власти". Первый зал – "Власть художника" Фото: Константин Рылев

Иронические автопортреты – одна из составляющих живописи Ройтбурда, он регулярно изображал себя — в виде царя, обывателя на диване а, однажды даже повесившимся. На вопрос журналистки, о чем это, он ответил: "Сколько себя помню, я пишу автопортреты раз в году — в канун Нового года. Это сведение счетов с прошедшим". В зале "Власть художника" есть два автопортрета живописца: 1981 и 2021 года. На последнем Ройтбурд изобразил себя властным вельможей – в образе римского патриция: в каждой шутке, как известно, доля правды.

Александр Ройтбурд, "Автопортрет", 2021 Фото: Константин Рылев

Не тело, а золото

Украинский постмодернизм достигнет максимальной десакрализации не только советского, но и просто человеческого: Савадов изображал и фотографировал полуголых шахтеров — в балетных пачках (шахтеры и артисты балета были самыми высокооплачиваемыми категориями советского населения). Ройтбурд тоже вроде бы шел путем десакрализации, изобразив полуобнаженного Ленина, снимающего трусики на полотне "Ленин" ("И Ленин такой молодой", 2007). Эта работа включает три составляющих стиля художника: золотистое тело, ироническое секс-раздевание и витальную игривость. Однако, несмотря на сарказм, Ленин-стриптизер выглядит достойно, потому что художник подобрал ему вполне приличное, подкачанное тело. Так что портрет вождя мирового пролетариата вызывает скорее позитивные эмоции. Обратите внимание, часто, несмотря на провокационное содержание, Ройтрурд стремится своих моделей изображать красивыми и наполненными жизнью: он эстет до мозга костей. И даже если содержание картины у зрителя вызывает смех или недоумение, то совершенная форма все равно притягивает внимание.

Александр Ройтбурд, "Ленин" ("И Ленин такой молодой"), 2007 Фото: Константин Рылев

Интересно, что в 1990-е годы Ройтбурд немало изображал порно (говорил, что списывал прямо с видеокассет), но совокупляющиеся тела у него "светились" фирменным золотым цветом (серия "Натюрморты"). В отличие от страшных раздетых тел бомжей на фотографиях харьковчанина-постмодерниста Бориса Михайлова, пользующихся большим спросом в Берлине (куда тот переехал в 1996-м), Ройтбурд, как ни раздевал человека, умудрялся "натуру" показывать целомудренно — из-за своего трепетного пиетета перед плотью как таковой. Удивительно, но факт: он оставался целомудренным провокатором.

На самых провокационных его полотнах побеждает витальность. Из таких на сегодняшней выставке мы видим "Прощание Гектора с Андромахой Ч. 2" , 2010, ("Прощание Гектора с Андромахой Ч. 1" ушло на Phillips de Pury & Co за $40 тыс.) – это био-конструкция в духе Сальвадора Дали, олицетворяющая групповой секс. Однако голов нет – значит, ответственности никакой: полная свобода. На полотне, во всяком случае.

Александр Ройтбурд, "Прощание Гектора с Андромахой Ч. 2", 2010 Фото: Константин Рылев

На экспозиции просто десятки девушек. Почему? Ведь девушку, женщину, мать (от слова "материя") – всегда привлекает тело, телесность, особенно, изображенное эстетически выразительно. Действительно, золотые тела Ройтбурда завораживают. Как те же "Вакцинирующиеся девушки из Фонтенбло" (2020): перенос темы пандемии ковида — в средневековый сюжет (исходник — "Габриэль д’Эстре с сестрой" — картина неизвестного художника школы Фонтенбло).

Александр Ройтбурд, "Вакцинирующиеся девушки из Фонтенбло", 2020 Фото: Константин Рылев

Художник отзывался и на актуальные политические события. Он боялся войны. Как он объяснял, во время Евромайдана у него развился психоз, который усилился после начала военных действий – поэтому он стал активно вести блог, чтобы не допустить разрастания агрессии. На эту тему здесь картины "Предчувствие гибридной войны" и "Поднимающий знамя".

Александр Ройтбурд, "Поднимающий знамя", 2014 Фото: Константин Рылев

Александр Ройтбурд, "Предчувствие гибридной войны", 2015 Фото: Константин Рылев

Одна из постоянных тем живописи Ройтбурда — еврейская. В серии "Если в кране нет воды" были Пушкин, "Битлз", Тарас Шевченко, Уорхол – все они изображены в виде ортодоксальных евреев с пейсами. Тут из этой серии полотно "Если в кране нет воды, значит выпили Кличко" (2011). Художник называл картины этого цикла "дружелюбной провокацией". Здесь Ройтбурд ближе всего к Шагалу — это саркастически-поэтическое осмысление еврейской темы.

Александр Ройтбурд, "Если в кране нет воды, ее выпили Кличко", 2011

Безголовая власть

Дорошенко через динамики сообщил любопытную деталь творческого метода Ройтбурда – часто для него источником вдохновения являлись книги или арт-альбомы. Например, соединение работ об Иисусе и Будде ему навеял какой-то альбом, купленный в США. Как по мне, буддистские мотивы художник наиболее удачно вплел в образ Мамая, соединив на холсте легендарного казака с основателем буддизма.

Александр Ройтбурд, "Будда Мамай", 2015

Но и такая радикально-сюрреалистическая серия как "Повседневная жизнь Помпеи" (1996-2000) в зале "Власть телесного и подсознательного" была, оказывается, навеяна книгой "Помпеи" французского археолога и историка Роберта Этьена, купленной Ройтбурдом в 1983 году в Болгарии. Там говорилось о неуемной роскоши и излишествах помпеянцев, которые были погребены Везувием (хотя вулкан "предупреждал" о скором извержении небольшими предварительными выбросами пепла). В духе сюрреализма Сальвадора Дали Ройтбурд пишет цикл, соединив две темы: телесные фантазии плюс катастрофа.

Александр Ройтбурд, "Повседневная жизнь в Помпеях", 1996-2000

В зале "Политической власти" привлекает "Конный портрет Виктора Ющенко" (2006). Ройтбурд отметил, что после Оранжевой революции украинские политики стали поп-звездами, и выпустил ряд полотен. Здесь Ройтбурд позаимствовал для Ющенко-победителя сюжет с конного портрета Наполеона. Были и иронически-романтические портреты "Танго": с Ющенко и Юлией Тимошенко в танце. Потом Ройтбурд был разочарован консерватизмом и равнодушием оранжевой власти к искусству и перестал изображать ее лидеров "в лицах".

Александр Ройтбурд, "Конный потрет Виктора Ющенко", 2006

Экспозиция завершается залом "Абсолютная власть", где выставлена серия "Жизнь короля Людвига" (1992), посвященная образу Людвига II Баварского (1845 – 1886). Это тот самый "сказочный король" или "король-Луна", построивший множество фантастических замков. Он известен тем, что боготворил и спонсировал композитора Рихарда Вагнера и переписывался с писателем Леопольдом Захер-Мазохом. Людвиг все более сходил с ума и утонул при невыясненных обстоятельствах в озере.

Александр Ройтбурд, серия "Жизнь короля (Людвига)", 1992 Фото: Константин Рылев

Ройтбурд, будучи в Мюнхене, где существует культ этого короля, скупил в одной из местных лавок множество открыток с его изображением. Как-то в интервью он рассказал, что стал их просто перерисовывать, но "это было неинтересно". Тогда художник порезал открытки и составил из них коллажи, причем без голов. А потом уже эти фантазии с королевской одеждой и мантией перенес на полотна. Не совсем понятно, что именно хотел сообщить этой серией художник. Лучшая власть – власть без головы? Без рацио? Тогда она готова неумеренно спонсировать искусство. В будущем Ройтбурд убедился, что украинская власть слишком приземленна и рациональна, чтобы поступать, как баварский король. Соединить власть и искусство Ройтубрд смог только в собственной персоне.

Умиротворение

Лично мне помимо "Будды Мамая" больше всего понравилось полотно "Сковородианская ночь на Днепре". Выдающийся украинский философ изображен сидящим на фоне зеленоватой мистической лунной ночи, утащенной Ройтбурдом у Куинджи ("Лунная ночь на Днепре", 1880).

Раковина олицетворяет музыкальность – известно, что Григорий Сковорода обладал уникальным тембром голоса и создал немало песен. Медуза – символ спокойствия и одновременно постоянного движения, находящегося в гармонии с мирозданием. А омар (любимый образ сюрреалиста Сальвадора Дали) – это звено между водой и небом, связывающее подсознание и сознание. Этот образ очень подходит автору концепции трех миров: внешнего (макрокосма) – внутреннего (микрокосма) – и связующего их мира символов. В общем, это полотно вызывает умиротворение.

Александр Ройтбурд, "Сковородианская ночь на Днепре", 2021

Очередь посетителей в в PinchukArtCentre.не иссякала

Выставка продлится до 14 июля. Вход свободный.